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Malatya’ya yılın ilk karı yağdı

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malatya’ya yılın ilk karı yağdı
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Malatya’ya yılın ilk karı yağdı

Yılın ilk karı Akçadağ, Arapgir ve Darende’ye yağdı. Kayısı ağaçları kısa sürede beyaza büründü.

Malatya’da mevsimin ilk kar yağışı şehrin yüksek kesiminde etkili oldu. Malatya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan Akçadağ Levent Vadisi kara büründü. Vadideki kayısı ağaçları beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının düştüğü şehir merkezinde ise yağmur etkili oldu. Yetkililer kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Çekilen kareler ise Erdal Esin isimli vatandaşın objektifinden.

Darende’nin Karabacak Mahallesi’nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk karı ile birlikte çocuklar kardan adam yaptılar. Çiftçiler de mevsimin ilk karından memnun.

Bu arada, Meteoroloji ilgilileri de kar ve yağmurun hafta sonuna kadar devam edeceği tahmininde bulundu.

Arapgir’de etkili olan yağmurda yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte beklenen kar yağışı Arapgir’in yüksek noktası olan Sugeçti Mahallesi’nde etkili oldu. (Haber Merkezi – İHA)

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