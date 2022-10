Malatya’ya yapılan sağlık yatırımlarını anlattı

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’da konuştu. Malatya’ya yapılan yatırımları anlatan Koca, “Bugün Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 13 sağlık tesisimiz ile Malatya’mızın sağlık alt yapısını daha da güçlendirmiş olacağız. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 142 milyon Türk lirası olan 13 tesisimizden biri 300 bin nüfusa sahip Battalgazi ilçemizdeki 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’dir. İki blok halinde inşa edilen güçlü teknik ve güçlü kadrosu ile Battalgazi Devlet Hastanemiz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yükünü hafifletecektir. Malatya’mızı güney illerimize bağlayan merkez ilçelerimizden sonra en kalabalık nüfusa sahip Doğanşehir de inşa ettiğimiz 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanemiz ile birlikte Doğanyol İlçe Entegre Hastanesini ve Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi Ek Binasını da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.

“Tüm dünyanın aciz kaldığı bir salgın dönemi yaşadık, bu dönemde tam bir uyum içinde ve birlikte salgını en az hasarla atlattık.” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saygı değer Cumhurbaşkanım, değerli Malatyalılar, memleket sevdası ile dolu kalpleri, memleketin yeni ufku için buluşturan bu yeni günün heyecanı içinde hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Siz Malatyalı hemşirelimizin huzurunda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünlerde ülke satında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği her buluşma yeni bir kucaklaşmaya dönüşüyor. Bir öncekinden fazla heyecan dolu, daha coşkun sahnelere şahit oluyoruz. Bunun yeni örneği aziz Malatya’da gerçekleşiyor. Bu Malatya ki 15 Temmuz Gecesi’nde ölümü adeta öldürmüş gibi, hainlere dur dedi. Bu Malatya ki milletin has adamlarından Özal’ı, statüko prangalarını söküp atmaya başlayan lideri yetiştirdi. Kalbi, cesaretle gelecek için artan bu Malatya’nın vizyonu yeni Türkiye ve dengelerin Türkiye’ye göre oluşacağı bir dünya vizyonudur. Kıymetli Malatyalı hemşerilerim milletçe bir ve beraber oldukça her zoru kolay edecek olan bizleriz. Tüm dünyanın aciz kaldığı bir salgın dönemi yaşadık, bu dönemde tam bir uyum içinde ve birlikte salgını en az hasarla atlattık. Gelişmiş olduğunu sandıklarımızın aslında gelişmekte geç kaldıklarını, insan merkezli sandıklarımızın zorlukla karşılaşınca son derece bencil olduklarını gördük bizse millet olarak hem kendi ihtiyacımızı karşıladık hem de Türkiye’den yardım isteyen tüm ülkelere yardımda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde medeniyetimizin geleneği olan yardımlaşmanın en güzel örneklerini gösterdik.” ifadelerine yer verdi.

“TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ’NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artık Türkiye günü birlik hedefleri olan ülke değil 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından 2023’te ikinci yüzyıla Türkiye Yüzyılı iddiası ile girecek bunu da süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı başka ülkelerin çıkarlarını Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı enerji alanından sağlığa vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır. Cumhurbaşkanımızın tarihe mal olacak ifadesini ben böyle anlıyorum. Sağlıkta da Türkiye Yüzyılını daha çok işiteceksiniz. Kimsenin cesaret edemediği, işletilemez denilen şehir hastanelerini var eden bu vizyondu. Tüm vatandaşlarının sağlık hizmetlerine ulaşımını bedelsiz hale getiren yine bu vizyondur. Kıymetli Malatyalı hemşerilerim yapılan her yatırımın insan saadetine hizmet etmesi prensibimiz ile bütün vatandaşlarımıza yepyeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Malatya’mızda insanı her şeyin üstünde tutan bu anlayışa bugün yeni tesislere kavuşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 13 sağlık tesisimiz ile Malatya’mızın sağlık alt yapısını daha da güçlendirmiş olacağız. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 142 milyon Türk lirası olan 13 tesisimizden biri 300 bin nüfusa sahip Battalgazi ilçemizdeki 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’dir. İki blok halinde inşa edilen güçlü teknik ve güçlü kadrosu ile Battalgazi Devlet Hastanemiz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yükünü hafifletecektir. Malatya’mızı güney illerimize bağlayan merkez ilçelerimizden sonra en kalabalık nüfusa sahip Doğanşehir de inşa ettiğimiz 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanemiz ile birlikte Doğanyol İlçe Entegre Hastanesini ve Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi Ek Binasını da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Battalgazi, Doğanşehir, Pütürge, Yeşilyurt, Akçadağ ilçelerimizde birinci basamak sağlık tesislerimizde hizmete açılmaktadır. Yeni açılan tesislerle birlikte Malatya’mızın tüm ilçeleri ihtiyaca cevap verebilecek sağlık tesislerine kavuşmuş durumdadır. Bugün açılışı yapılan tüm yatırımların Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.