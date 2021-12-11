DOLAR

13,8843$%0.7

EURO

15,7330%0.82

STERLİN

18,4481£%0.99

GRAM ALTIN

795,80%1,11

ÇEYREK ALTIN

12.749,66%1,17

BİTCOİN

684419฿%4.09713

İmsak Vakti a 05:58
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / “Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız”

“Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, Malatya’ya yeni adliye binasını sordu. Bakan Gül ise, “Malatya'ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız” dedi.

“malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

“Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, Malatya’ya yeni adliye binasını sordu. Bakan Gül ise, “Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız” dedi.
MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 5. Günü 4. Turunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin soru cevap kısmında Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’e “Malatya adliye binasının yapımına başlanması için 2022 yılı bütçesine dâhil edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır” diye sordu. Adalet Bakanı Gül ise “Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız” diyerek cevapladı.
Fendoğlu sorusunda, “Talebimiz Adalet Bakanımızdan. Özelleştirme İdaresi tarafından adliye binası yapılması için yer tahsisi yapılan ve proje aşaması tamamlanan Malatya adliye binasının yapımına başlanması için 2022 yılı bütçesine dâhil edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun sorusuna cevaben, “Değerli arkadaşlar, elbette, bu konuyla alakalı yazılı olarak vereceğim ama hemen bir iki, vaktim de doldu. Celal Fendoğlu Malatya’yla ilgili vekil arkadaşlarımızla da yakın çalıştık, projemiz bitmek üzere ve bunun yatırıma alınması için çalışmamızı yapıyoruz. Malatya’ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız ihtiyaca göre” dedi.(İHA)

aw488850 02

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

AĞBABA, BÜYÜKŞEHİR’E SESLENDİ

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.