Malatya’ya Yakışan Rektör

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile beraber 17 üniversitenin rektörü değişti. Aralarında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin bulunduğu 17 üniversiteye başarılar dileyerek başlayalım.

Birçok kez adını skandallarla gündemde duyduğumuz, ele aldığımız ve programlarımızda tartışılan konu haline gelen Aysun Bay Karabulut’un adını artık Turgut Özal Üniversitesi ile anmayacağız.

2018 yılında Turgut Özal Üniversitesi’nde Rektörlük görevine başlayan Aysun Bay Karabulut’un gelişi Malatya’da “Ablasının adı ile bir yere geliyor” olarak adlandırılmıştı. Daha başarılı ilerlemek güzel işler yapmak varken diğer olaylar ardı sıra geldi.

Usulsüz yapılan alımlar, saçma sapan istenen belgeler, reklamı yapılan ve övünülen Kayısır’da fazlaca siyanür bulunması üzerine Tarım Bakanlığı tarafından üretici firmanın aldığı para cezası ve saymadığımız bir sürü olay…

“Acaba ne zaman görevi sona erecek?” diye beklerken gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile herkesin gönlündeki atama da gerçekleşmiş oldu.

Malatya’da başarılı bir Covid-19 süreci tamamlayan, samimi, dürüst ve basını önemseyen isim Prof. Dr. Recep Bentli’nin rektör olması tüm Malatya’yı sevindirdi. Bu sevinci Rektör Bentli’ye gelen binlerce tebrik mesajlarından anlayabilirsiniz…

Adını hep başarılarla duyduğumuz Recep Bentli’yi böyle güzel yerlerde görmek mutluluk verici.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin çok güzel işler yapacağından ve adını başarılarla anacağımızdan eminim.

Recep hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum…

Liyakat iyi ki var…