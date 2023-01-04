Malatya’ya sosyal hizmet kampüsü yapılacak

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Galip Sökmen, 2022 yılı çalışmaları ve 2023 planlarıyla ilgili bilgi aktardı. 2 bin 52 kişiye 44 milyon 51 bin TL sosyal ekonomik destekte bulunduklarını aktaran Sökmen, koruyucu aile k çerçevesinde 45 çocuk için 2 milyon 275 bin TL ödeme yaptıklarını belirtti.

Sökmen, 7 bin 444 çocuğa 3 milyon 390 bin TL yardımda bulunduklarını kaydederek, “Çocukların ailelerine çocuk parası veriyoruz. Birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, 3 ve üzeri çocuklar için 600 TL olmak üzere annelere ödenen bir para. 2022 yılı içerisinde doğan 7 bin 444 çocuğumuz için 3 milyon 390 bin TL annelerimize çocuk yardımı ödememiz oldu” dedi.

Malatya’da iki özel bakım merkezinin olduğunu ifade eden Sökmen, “Özel bakım merkezi hakkedişi çerçevesinde 337 kişi için 21 milyon 557 bin TL, özel bakım merkezi teşvik çerçevesinde 333 kişi için 9 milyon 758 bin TL ödeme yaptık. Özel bakım merkezi harçlık çerçevesinde 199 kişi için 946 bin TL ödeme yapıldı. Bunun yanında ücretsiz seyahat ödememiz var. Bu çerçevesinde belediye ve özel halk otobüslerine bir milyon 680 bin TL belediyeye ödeme yaptık. İl müdürlüğü olarak 2022 yılında 297 milyon 434 bin TL Malatya’da bir ödeme gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Sökmen, 2023 yılında da faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettireceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Malatya Valimizin talimatları doğrultusunda 313 şehit, 390’da gazi ailemizi hanelerinde ziyaret ediyoruz. İstihdam hakkından yararlanacak olan gençlerin müracaatları olduğunda evraklarını hazırlayıp, bakanlığımıza gönderiyoruz. Valimiz ve eşleriyle şehit ailelerimizi, gazilerimiz ve ailelerini haftanın belirli günlerinde evlerinde ziyaret ediyoruz. Şehit ve gazi birimi olarak ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz.”

“Sosyal hizmet kampüsü yapılacak”

2023 yılı için planladıkları bazı faaliyetlerin olduğunu da dile getiren Sökmen, “Huzurevi’nin bulunduğu alanda 22 bin 500 metrekarelik arsamız var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ın ilimizi ziyaretlerinde de konuyu kendilerine arz ettik. Orada bir sosyal hizmet kampüsü yapmayı planlıyoruz. Bunun teklifini yaptık. Bakanımızın onayını aldık, imar süreciyle ilgili bir askı süreci var. Askı süreci bittikten sonra bakanlığımızın bizden istediği belgeleri gönderip, projemizi gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.