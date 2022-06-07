Malatya’ya madalyayla döndüler

ÇİĞDEM ERHAN

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, 7.Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Malatya’yı temsil ederek şampiyon olan Abdul Samet Tekedereli, Azra Gül Özcan ve dereceye giren sporcuları makamında ağırlayarak hediye takdim etti. Burada bir konuşma yapan Sökmen, Malatya’yı başarıyla temsil eden sporculara başarılar dileyerek, “Malatya’mızı özveriyle temsil edip ve layıkıyla da döndükleri için çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocuklara yönelik düzenlenen 7.Türkiye Badminton Şampiyonasına Malatya’yı temsil eden Abdul Samet Tekedereli Tek erkelerde ve çift erkelerde Türkiye Birincisi, Azra Gül Özcan Tek Kızlarda Türkiye Birincisi çift kızlarda Türkiye 3’üncüsü, Hasan Can Çift Erkelerde Türkiye Birincisi, Kaan Demirok Çiftlerde Türkiye 3’üncüsü, Damla Kılınç Çift Kızlarda Türkiye 4’üncüsü, Elanur Kömürcü Çift Kızlarda Türkiye 12’ncisi olan sporcuları ağırladı.

Türkiye Badminton Şampiyonası’nda birinci olan Abdul Samet Tekedereli, Uluslararası Olimpiyatlarda Malatya’yı temsil ederek altın madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

“MALATYA’YI LAYIKIYLA TEMSİL ETTİLER”

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda sporcularla bir araya gelen İl Müdürü Galip Sökmen dereceye giren sporcuları kutlayarak “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 7’ncisi düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonasında MİAD Çocuk Evleri Sitemiz ve Malatya Çocuk Evleri Sitemizden yarışmaya katılan gençlerimiz Malatya’yı layıkıyla temsil ederek bugün ilimize döndüler. Ben bu başarıyı gösteren Kızlarda tek olarak Türkiye birincisi ve çift kızlar kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan Azra Gül Özcan kızımıza, yine çift kızlar kategorisinde Türkiye 4’üncüsü olan Damla Kılınç kızımıza ve Türkiye 12’ncisi olan Elanur Kömürcü kızımıza Erkekler kategorisinde Abdul Samet Tekedereli ve Hasan Can Malatya’mızı şampiyonada birinci olarak temsil ettiler. Yine aynı şampiyonada Türkiye 3’üncüsü olan Kaan Demirok evladımızı da başarılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tabii bu başarılı gençlerin yetişmesinde emeği geçen başta kuruluş müdürlerimize ve yarışmada evlatlarımıza eşlik eden kuruluştaki sorumlu öğretmenlerimize ve Çocuk Hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha fazla başarılarla Malatya’mızı taçlandıralım. Ama Türkiye genelinde yapılan bu yarışmada azımsanamayacak bir şekilde de bir başarıyla döndüler. Malatya’mızı özveriyle temsil edip ve layıkıyla da döndükleri için çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM”

7.Türkiye Badminton Şampiyonasında Türkiye birinci olan Abdul Samet Tekedereli ise çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, “7. Türkiye Badminton Şampiyonasında güzel derecelerle döndük. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bizim bu başarımızda emeği geçen müdürlerim ve hocalarıma teşekkür ederim. İleride inşallah Avrupa olimpiyatlarında da altın madalyayı şehrime getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.