“Malatya’ya Kümede Kalma Mücadelesi Vermek İçin Gelmedim!”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu ifade ederek insanların üst üste alınan kötü skorlara sabır gösteremediğini söyledi. Malatya’ya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmediğini hatırlatan Sumudica, “Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız” dedi.

FERDİ DURDU

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu Marius Sumudica, Kasımpaşa maçı hazırlıklarının sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul’dan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyleyen Sumudica, “Altay maçında galip geldiğimiz için mutluyuz artık onu unuttuk. Şimdi sırada Kasımpaşa maçı var. Ben ve ekibim kazandığımız müsabakalardaki aynı duyguyu futbolculara vermek için çalışıyoruz. Bütün hocaların düşünceleri aynıdır. Benimde öyle çok maç kazanıp az maç kaybetmek. İstanbul’a Kasımpaşa karşısına mücadele etmek için gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli. Minimum 1 puan almamız gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor; takımımı hiçbir zaman beraberlik elde etmesi için hazırlamam. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya gidiyoruz. Mücadele vermeye gidiyoruz. Hedefimiz galibiyet” ifadelerini kullandı.

FARKLI YÖNDE HAREKET ETMEMEK LAZIM

Kendisi ve ekibinin camiaya güven aşılamaya çalıştığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, “Buraya geldiğimde çok iyi bir oyuncu grubuyla karşılaştım. Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları da dahil. Ayrıca buna taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş yaratmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlarda maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“GELDİĞİM ZAMAN SÖZ VERDİĞİM”

Türkiye ligi çok zor bir lig olduğunu sözlerine ekleyen Marius Sumudica konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabi ki iyi bir şey değil. Malatyaspor’a geldiğim zaman söz verdiğim şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben Malatya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız”