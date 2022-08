“Malatya’ya ihanet etmişler”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, önceki yönetim tarafından 160 kişinin kulüp üzerinden sigortalı çalışan olarak gösterildiğini bu rakamın yapılan incelemeler sonrası 65’e kadar düşürüldüğünü söyledi. Yaman, “Fazla sigortalı vardı. Hepsinin çıkışını verdik. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Geçmişe yönelik incelemeler yapılıyor. Biz bunu Malatya’mıza ihanet olarak görüyoruz” dedi.

Sarı kırmızılı kulüp başkanı Ahmet Yaman Busabah TV’de her salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan Spor Sayfası programına konuk oldu. Adil Gevrek yönetiminin enkaza çevirdiği Yeni Malatyaspor Kulübünü kayyuma kalmaktan kurtaran Ahmet Yaman, “Malatya’nın ortak paydası Yeni Malatyaspor’a sahip çıkılması lazımdı. Biz gücümüz nispetinde sahiplenmeye çalıştık. Evet borcu çok. Döviz borcu olduğu için de kur artışından dolayı borcu tırmanışa geçiyor. Şu an 430-450 milyon TL borç var. Ama biz şu an borcu değil, takımı toparlama işinin içine girdik. Takımımızı kısmen toparladık. İlk maçta kaynaşma yoktu. Bodrumspor maçında afalladık. Hocamız ve futbolcular bunun bilincindeydi. Akabinde idmanlarımızı tekrar hızlandırdık. Moral motivasyon konuşmalarını hocamız özveriyle yaptı. Adanaspor maçında inanılmaz performans gösterdiler” diyerek özveri gösteren teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.

FIFA’dan resmi olarak kulübe transfer yasağının geldiğini de açıklayan Yaman, “Borçlardan dolayı transfer yapamıyoruz. Şu an borcumuzdan dolayı FIFA’dan gelen iki dönem 2022-2024 sezonlarını kapsayacak şekilde transfer yasağımız var. Eğer yasağımız olmasa borcumuzu ödesek transferin önünü açabiliyorduk. Ama borcumuzu ödesek dahi tahtayı açamıyoruz. Giden futbolcularla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Uzlaşı yolu arıyoruz. Bu paralar büyük rakamlar” sözleriyle Adil Gevrek yönetimine tepki gösterdi.

“HEPSİNİN ÇIKIŞINI VERDİK”

Adil Gevrek yönetiminin kulüp üzerinden birçok kişiyi sigortalı çalışan gösterdiğini de açıklayan Ahmet Yaman bu rakamı 160’dan 65’e kadar düşürdüklerini belirterek, “Göreve gelir gelmez, alttan başladık. Ekipman temini ve personelden başladık. 160 tane sigortalı çalışan olduğunu gördük. Bunların listesini göreyim dedim. Bu sayıyı 65’e kadar düşürdük. Fazla sigortalı vardı. Hepsinin çıkışını verdik. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Geçmişe yönelik incelemeler yapılıyor. Biz bunu Malatya’mıza ihanet olarak görüyoruz. Buna zamanında müdahale edilmesi gerekiyordu. Bence geç kalınmış. Amacımız öncelikle çarkı döndürmek, sonrasında yapmamız gerekenleri yapacağız” diye konuştu.

“BİZİ MALATYA’MIZ GAYET İYİ TANIR VE BİLİR”

Borçlardan dolayı kulübün bütün hesaplarının blokeli olduğunu aktaran Ahmet Yaman, Yeni Malatyaspor adı altında dernek kurduklarını ve bütün parasal işlemleri bu çatı altında sürdüreceklerini söyledi. Yaman, “Şu an bütün banka hesaplarımız kapalı. Federasyondan gelen 20-30 milyon civarında paramız var ama bize gelmiyor borçlarımızdan düşüyor. Bilet paralarımız da yine aynı şekilde borçlara gidiyor. Hesaplarımız kapalı olduğu için kimse bize para gönderemiyor. Bunun yanı sıra biz bir dernek kurduk. Yeni Malatyaspor adı altında. Bütün hesaplarımızı bu isim altında açtırdık. Bundan sonra bütün parasal işlemler burada gerçekleşecek. Yardımlarımız, makbuzlarımız bu şekilde olacak. Artık 3-5 lira yardım parası toplayarak değil, biz bu derneğimizin faaliyetlerine arsa almayı, arsa satmayı, inşaat yapmayı ve ihale açmayı ekledik. Bu derneği sonradan anonim şirkete çevireceğiz. Biz kulübü ticaretle yönetme düşüncesiyle bu derneği kurduk. Mevcut parasal sorunlar Malatyalı iş insanları başta olmak üzere herkesi Yeni Malatyaspor’a yardım konusunda usandırmış durumda. Ama insanlar bize gerçekten güvensinler. Biz samimiyetle, düzgün ve hakkaniyetli şekilde yöneteceğimizi baştan beri söylüyoruz. Bizi zaten Malatya’mız gayet iyi tanır ve bilir” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK”

Göreve geldiklerinde tesislerin enerji ihtiyacını karşılayan bütün organların borçlardan dolayı kapalı bulunduğunu anımsatan Ahmet Yaman, yönetim olarak şu ana kadar giderlerin karşılanması için 8 milyon TL yardımda bulunduklarını söyledi. Yaman, “Kulübü devir aldığımızda elektriği ve suyu kesikti. Doğalgazımız yoktu. Yiyecek ihtiyacını karşılanamıyordu. Biz gelir gelmez bu konuda cebimizden çok para harcadık. Mustafa Eskihellaç’ı 14 milyon TL’ye sattık. Bunun 7 milyonunu henüz almadık. Taksitler şeklinde bu para önümüzdeki dönemde yatırılacak. Yönetim olarak 8 milyon lira para koyduk. Bununla kulübün personel borçlarını ödedik. Elektrik, su, doğalgazını açtırdık. Söz verdiğimiz paraların hesaba geçtiğini taraftarımızla ilerde paylaşacağız. Yönetim olarak düzenli şekilde yaptığımız işlerin bilançosunu kamuoyuyla paylaşacağız. Her şey şeffaf olacak. Kulübümüzün her ay 7-8 milyon lira gideri var. Bu parayı hemen koyarsak hepsi gider.” İfadelerini kullandı.

