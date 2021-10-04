Malatya’ya Hızlı Tren Müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kahramanmaraş’ın Narlı ilçesi ile Malatya’yı birbirine bağlayacak hızlandırılmış tren projesinin etüt ihalesinin kısa zamanda yapılacağını açıkladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş’ı ziyaret ederek Malatya’ya yapılacak hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Tüfenkci, Malatyalılara müjdeli haber verdi. Tüfenkci, Narlı-Malatya Hızlandırılmış Tren Proje Etüt İhalesinin yapılacağını duyurdu.

Tüfenkci, ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesi ve daha konforlu hale getirilmesi noktasında AK Parti iktidarları döneminde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Göreve yeni başlayan Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz Sayın Metin Akbaş’a gerçekleştirdiğimiz hayırlı olsun ziyaretinde Narlı – Malatya Hızlandırılmış Tren Proje Etüt İhalesinin de müjdesini aldık. İnşallah çalışmalara en kısa sürede başlanacak. Demiryolu ulaşımının konforlu hale getirilmesi konusu Malatya’mız için oldukça önem taşıyan bir konu. Sayın müdürümüz ile genel durumu etraflıca konuştuk. Malatya için uzun süredir gündemde hızlı tren artık olmazsa olmazımız. Türkiye’nin kesişim noktasında yer alan ve ticari olarak önemli bir geçiş özelliği taşıyan Malatya’mız hızlandırılmış tren ile var olan ekonomik ve sanayi gücünü arttıracaktır. İnşallah Narlı – İskenderun aksındaki hattın iyileştirilerek hizmete alınması planlanıyor. Malatya Organize Sanayi’de üretilen ürünlerin hammaddelerin bu projenin hayata geçmesi ile birlikte yaklaşık dört saatte limana ulaştırılması söz konusu olacak. Ayrıca 5 işletme müdürlüğünün bütün işletmeleri içinde en fazla hammadde taşınan işletme olan Hekimhan Cevher İşletme Fabrikaları ve buradaki maden cevheri de dikkate alındığında ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülecektir.” dedi.

“AK Parti iktidarları döneminde önemli çalışmalar yapıldı”

Tüfenkci, ulaşımdaki yatırımlarla ilgili de konuşarak, “Ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesi ve daha konforlu hale getirilmesi noktasında AK Parti iktidarları döneminde önemli çalışmalar yapıldı. Ulaşıma yapılan yatırım ekonomik göstergeye anında yansıyan, önemi göz ardı edilmemesi gereken bir yatırımdır. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.