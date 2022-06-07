“MALATYA’YA HAKSIZLIK YAPILIYOR”

ŞÜKRAN MALKOÇ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kırsal kalkınma destekleri kapsamında yapılan ‘Makine Ekipman Hibe Desteği’ başvurularının sonuçlandığını ancak bu desteklemede Malatya’ya haksızlık yapıldığını vurguladı Ağbaba, “Tarım Bakanlığı şehirler ve üreticiler arasında ayrım yapıyor. Malatya’da her 5 kişiden 1’i destek alırken, komşu ilimizde neredeyse her başvuru yapan kişi destek alabilmiş. Bu çelişki ve haksızlığın sebebi kamuoyuna mutlaka açıklanmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığının Malatya’ya haksızlık yaptığını belirten Ağbaba, ‘Makine Ekipman Hibe Desteği’ kapsamında Malatya’da 2 bin 476 üretici makine ekipman desteğine başvuru yaptığını ancak 476 üreticiye destek çıktığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Malatya’nın sulama hibesi desteğinin de kesintiye uğrayacağını söyleyen Ağbaba, “Sulama hibesi desteğinin kesileceği iller arasına Malatya’yı almak kimin fikridir? Buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Makine ve ekipman ile sulama projelerinde Malatya’nın uğradığı haksızlıklara son verilmesini istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

“ÜRETİCİYİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTILAR”

Malatya’da 14-15 Nisan geceleri yaşanan don olayından sonra kayısı bakçeleri büyük oranda zarar görmüştü. Aradan 2 ay geçmesine rağmen hasar tespit raporunun açıklanmamasını eleştiren Ağbaba, “Malatya’da 14-15 Nisan geceleri son yılların en etkili zirai don olayı yaşandı. Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Darende, Kale, Elâzığ Baskil gibi düşük rakımın olduğu yerlerde yüzde 70’in üzerinde bir zarar oluştuğu dile getirildi. Zirai don nedeniyle çiçek veya tomurcuk aşamasında bulunan kayısının ne kadar etkilendiğini belirlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, mahalle bazında hasar tespit çalışmalarına 15 Nisan’da başlandığı açıklanmıştı. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak denildi ancak, aradan 50 gün geçmesine rağmen hasar tespit sonuçları açıklanmadığı gibi, üreticilere 1 kuruş destek de verilmedi. AKP Milletvekilleri zirai dondan sonra teker teker açıklama yapıp ‘Çiftçimizin yanındayız’ dediler. İlk gün halkın gazını almak için yanınızdayız diyenler 50 gündür ortalarda görünmüyorlar, ‘hasar tespiti Cumhurbaşkanına sunulacak ve destek talep edilecek, Tarım Bakanı Malatya çiftçisinin yanında, tespit sonrası halkın yaraları sarılacak’ dediler ama her zaman ki gibi Malatyalı üreticiyi yüz üstü bıraktılar. Devlet en zor anında vatandaşının yanında olmayıp ne zaman olacak? Hasar tespitinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Sadece borçları erteleyerek bu yara sarılmaz. Hasar gören tüm üreticilere, hasarlarının boyutuna göre nakti katkı sunulmalıdır. Bu süreç daha fazla uzatılmadan Malatyalıların beklentileri karşılanmalıdır” sözlerini kaydetti.

“MALATYA’YA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ”

Tarım ve Orman Bakanlığının Malatya’ya gerekli desteği vermediğini öne süren Ağbaba, “Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik yatırımlarının desteklenmesi gereğince yapılan ‘Makine Ekipman Hibe Desteği’ başvuruları geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Motorlu çapa makinesi, sırt tırpanı, motorlu şarjlı testere/tırpan, pülverizatör gibi makine ve ekipmanlarının desteklenmesini amaçlayan hibe programında aralarında Malatya’nın da bulunduğu bazı şehirlere haksızlık yapıldığı belirtiliyor. Malatya makine ekipman hibe konusunda istediğini alamazken bir diğer mağduriyet de sulama hibelerinde yaşanıyor. 81 İlin sulama hibesi için başvuruların ardından 27 ilin hibe desteğinde kesintiye gidileceği bu illerden birinin de Malatya olacağı belirtiliyor. Malatya’nın 8 milyon liralık sulama hibesi için başvuru yaptığı, bu rakamdan 2 milyon liralık kesintiye gidilebileceği belirtiliyor. Böylece bir tarım kenti olan Malatya’da hem makine ekipman hibe desteği hem de sulama hibesinde bir kez daha üvey evlat muamelesi görecek. Tarım Bakanlığı tarafından en çok destek verilmesi gereken şehirlerden biri olan Malatya’nın desteklerden mahrum bırakılmasının düşündürücü. Çok verimli topraklara sahip, üretim miktarı ve üretici sayısı ile önemli bir şehir. Ancak bu kadar verimli topraklara sahip olmasına rağmen, AKP tarafından bir türlü istediği değeri alamamaktadır. Tarım Bakanlığı şehirler ve üreticiler arasında ayrım yapıyor. Malatya’da 2 bin 476 üretici makine ekipman desteğine başvuru yapmış,476’sına destek çıkmış, komşu illerimizin birinde 600 üretici hibeye başvuru yapıp 441 tanesine destek verilmiş. Yani Malatya’da her 5 kişiden 1’i destek alırken, komşu ilimizde neredeyse her başvuru yapan kişi destek alabilmiş. Bu çelişki ve haksızlığın sebebi kamuoyuna mutlaka açıklanmalıdır” açıklamasını yaptı.

“HAKSIZLIKLARA SON VERİLSİN”

“Malatya’nın sulama suyu konusunda yıllardır sorunlar çözülemiyor” diyen Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Milletvekili olduğum günden beri Malatya’nın sulama suyu sorunlarını konuşuyoruz. Sulama yetersiz olduğu, sağlıklı bir sulama planlaması yapılmadığı için zaman zaman kanalizasyon suyuyla bile sulama yapıldığını biliyoruz. Bu şartlar altında Malatya’nın sulama hibesinde kesintiye gidilmesini düşünmek bile üzüntü verici. Sulama hibesi desteğinin kesileceği iller arasına Malatya’yı almak kimin fikridir? Buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Bir taraftan sulama hibelerinin kesintilerini konuşurken, diğer tarafta Malatya’da su Çalıştayı düzenlenmesi başlı başına çelişki. Makine ve ekipman ile sulama projelerinde Malatya’nın uğradığı haksızlıklara son verilmesini istiyoruz.”