Malatya’ya 5 Yılda 15 Milyon Fidan Dikildi

MUTLU SARIGÜL

Yaptıkları çalışmaları anlatan ve en önemli faaliyet alanlarından bir tanesinin ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları olduğunu ifade eden orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Malatya’nın orman varlığı açısından Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtti.

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, sonbahar fidan dikimi için hazırlıklarına başladı. Bu sonbaharda da Malatya’yı daha çok yeşille buluşturacak olan Müdürlük, bu yılı dolu dolu bitirmeyi hedefliyor. 2021 yılında Malatya’da yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, önemli değerlendirmeler yaptı.

Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak 2021 yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da yüklü ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bakım çalışmaları, orman yolları gibi faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Kalaylı, pandemiye rağmen tüm programların istisnasız fazlasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

“MEVCUT AĞAÇLARIN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIYORUZ”

2021 yılındaki çalışmaları ana başlıklarıyla anlatan Kalaylı, “2021 yılında Orman İşletme Müdürlüğümüzce yaklaşık 600 hektar alanda rehabilitasyon çalışması, 75 hektar alanda ilk arama bakım çalışması yapılacak. İlk arama dediğimiz özellikle Tepehan bölgemizde 1970-1980 yılları arasında dikilen, bakım gerektiren çam ormanlarımız var. Oralarda hem mevcut ağaçların gelişimini hızlandırıyoruz hem de yangınlara karşı tedbir alıyoruz. Çünkü bakımsız bir ormanda yangın çok rahat sirayet edebiliyor. Bakımlı ormanlarda yangınlar örtü yangınları şeklinde devam ettiğinden dolayı sıkıntı yaşanmıyor. 50 hektar Koruya Tahvil çalışmamız vardı. O da gerçekleştirildi. Bu yıl bunu Kadiruşağı Mahallemizde yaptık. Koruya Tahvil dediğimiz ileride tomruk alabileceğimiz meşe ormanlarında bir nevi seyreltme yaparak güzel bir bakım yapıyoruz. Amacımız ileriki yıllarda buradan meşe tomruk elde etmek. Malum meşe tomruk çok değerli. Özellikle kaplama sanayinde çok kullanılıyor. Bunu da Yeşilyurt ilçemizde ilk defa yaptık. Daha önce Doğanşehir’de yapıyorduk. Bu yıl Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 350 bin TL civarında bir ödenek gönderildi” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUNLAR”

Malatya’da gerçekleştirilen ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarıyla ilgili de konuşan Kalaylı, şunları kaydetti:

“Malatya İşletme Müdürlüğü’nün en önemli faaliyet alanlarından bir tanesi de ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları. Malatya ilimiz orman varlığı açısından Türkiye ortalamasının altında. Türkiye ortalaması yüzde 28’ken, Malatya yüzde 17. Ödenekler dahilinde bunu artırmaya çalışıyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 14 bin hektarlık bir ağaçlandırma çalışması yaparak, 14-15 milyon civarında fidan diktik ve dikmeye de devam ediyoruz. Maksadımız Malatya’mızın dağları daha yeşil görünsün, erozyon önlensin, DSİ tarafından yapılan barajların ömrü uzasın. Bu kapsamda bu yıl 50 hektar ağaçlandırma, 500 hektar erozyon kontrol tesisi yaptık. Erozyon kontrol çalışmalarımız Bulgurlu’da, Kale Kumluyazı’da ve Pütürge’de yaptık. Kumluyazı’daki çalışmamız özellikle Bölge Müdürümüzün isteğiydi. Kömürhan Köprüsü’nün Malatya yakasında daha önce İran çamları vardı. Maalesef ekolojik nedenlerle bu çamlar kurudu. Biz tekrar oranın toprak işlemesini yaptık. İnşallah sonbaharda da fidan dikimini yapacağız. Amacımız Malatya girişinde insanların yeşil Malatya’yı görmesi. Bunu arzu ediyoruz. Ayrıca bin 200 hektar sahalarda bakım çalışmamız vardı. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’yle protokol yaparak her yıl belli bir alanda mera ıslah çalışması yapıyoruz. Mera Islah Çalışmasını 3 yıldır Yeşilyurt Üçgöze Mahallemizde ve civarında yapıyoruz. Orada bizim bin 600 hektarlık Mera Islah Projemiz vardı. Yaptığımız çalışmalarda gölgelik, sulak, kaşınma kazığı, tuzluk yapıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da bu çalışmadan çok memnunlar. Çalışmanın devamını talep ediyorlar.”

“ETÜT PROJE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Milli Ağaçlandırma Günü’nde 150 bin fidan dikeceklerini söyleyen Kalaylı, “10 bin hektarlık Etüt Proje çalışması da yapıyoruz. Etüt Proje Çalışmasında gelecek yıl yapılacak çalışmaların şimdiden çalışmasını hazırlıyoruz. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü olarak bir milyon 200 fidan dikeceğiz. Bizim fidanları dikeceğimiz asıl mevsim sonbahardır. Biz bu nedenle fidanlarımızın yüzde 90’ınını sonbaharda dikiyoruz ki, fidanlar bir kış mevsimi geçirsin ve gelecek yaza hazır halde girsin. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde de inşallah 150 bin civarında fidan dikmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.