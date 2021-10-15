Malatya’ya 2 Milyon 418 Bin Fidan Dikilecek

ŞÜKRAN MALKOÇ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Malatya’da 2 milyon 418 bin, Türkiye’de ise 252 milyon fidan dikileceğini Twitter hesabından duyurdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Malatya’ya 2 milyon 418 bin fidan dikimi yapılması hedefleniyor. Konu hakkında detaylı bilgiler veren Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “11 Kasım’da hem kendi proje sahalarımızda hem de her ilçede belirlediğimiz lokasyonlarda fidan dikim etkinliği yapacağız. 11 Kasım’dan başlamak üzere yıl sonuna kadar da bu etkinliklerimiz devam edecek ve toplamda 2 milyon 418 bin fidan dikeceğiz” dedi.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, 11 Kasım’da düzenlenen törenle birlikte fidan dikimine başlayacaklarını açıklayarak, “11 Kasım’da başlamak üzere yıl sonuna kadar bu etkinliklerimiz devam edecek ve toplamda 2 milyon 418 bin fidan dikeceğiz. Bu yıl Beydağı ağaçlandırma sahası ve eski diş hastanesinin hemen güneyinde törenimizi yapacağız. Onun haricinde de hemen her ilçemizde bir lokasyon belirliyoruz” diye konuştu.

“ORMAN YANGINLARINDAN DOLAYI HALKIMIZ HASSAS”

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Kalaylı, “Bu yıl orman yangınlarından dolayı haklımız daha hassas, o nedenle her yıldan daha fazla büyük bir katılımla pandemi koşullarına da uygun bir şekilde törenimizi yapacağız. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Doğanşehir, Pütürge, Kale, Kuluncak, Arapgir’de yani her ilçemizde fidanlarımızın dikimini gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Dikilecek fidanların çeşitlerini sıralayan Kalaylı sözlerine şöyle devam etti:

“Malumunuz Malatya kurak ve yarı kurak bir iklime sahip, dolayısıyla sulayabileceğimiz fidanları tören alanlarına dikeceğiz ve yaklaşık 15 bin adet. Bunlar servi, karaçam, çınar, ardıç. Onun dışında diğer yerlerde de tüplü fidanlar kullanıyoruz. Bunlarda meşe, badem, alıç, kızılçam ve sedir şeklinde devam ediyor. Ama törenlerde mümkün mertebe boylu fidanlar kullanıyoruz.”