Malatya’ya 10 Milyon TL’lik Yatırım

Malatya’da kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), altyapı çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Sürdürülebilir hizmet anlayışıyla sorumluluk sahasında yer alan şehirlerin ilçe merkezlerinden köy ve kırsallarına dek kaliteli ve kesintisiz elektrik altyapısının oluşturulması için 7/24 çalışan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya’da önemli bir yatırımı hayata geçirdi.

Malatya şehir merkezinde yaşayan 200 bini aşkın aboneye kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla 2022 yılı yatırım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Fırat EDAŞ, Malorsa trafo merkezinden il merkezine alternatif yeni üç fider yatırımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 Milyon TL tutarında yapılan bu son yatırım ile arıza kaynaklı kesinti sürelerinin en aza inmesini hedefliyor. Yapılan çalışmada 42.789 metre orta gerilim kablo, 1 yeni dağıtım merkezi tesisi ve 4,5 km kanal tesisi gerçekleştirildi.

Kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı ile çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Malatya İl Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir altyapı hizmeti sunmak olduğunu ve yapılan yatırımlara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceklerini belirttiler. (Bülten)