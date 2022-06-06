“Malatyaspor’u satmayı kafalarına koymuşlar”

Efsane Malatyaspor’un eski yöneticilerinden Necip Olgun, amatör kümede yer alan efsaneyi yeniden ayağa kaldırmak için kulüp yönetimiyle görüştüğünü ancak yönetimle yaptığı görüşmelerin olumsuz geçtiğini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde açıklamada bulunan Malatyaspor’un eski yöneticilerinden Necip Olgun, sarı kırmızılı kulübün bütün borçlarıyla alarak yeniden ayağa kaldırmak için yöneticilerle yaptığı görüşmede kendisinden 2 milyon 500 bin TL para istendiğini söyledi. Mevcut yönetimin Malatyaspor’un satarak rant sağlamak istediğini aktaran Necip Olgun, “Basın toplantısını yapma nedenim, kimseyi hedef almak veya kimseyi hedefe koymak değil. Ama gerçekleri herkesin bilmesini istiyorum. Ben 2001 yılında Malatyaspor’a yönetici olduğumuz dönem, dönemin belediye başkanı Mehmet Yaşar Çerçi’den kulübü teslim aldığımız gün, o zamanki değerli arkadaşlarımızı herkes bilir. Malatyaspor’u bana teslim etmişti. Bende Hikmet Tanrıverdi’ye teslim etmiştim. O dönem çok zor günlerden geçtik. Ama çok iyi şeyler yaptık. Sonra Malatyaspor iyi durumdayken ben affımı istemiştim. Görevi bıraktım. Görevi bıraktıktan sonra da herkesin bildiği gibi Malatyaspor amatör lige kadar düştü. Yaklaşık 11 sene oldu. Bu süre içerisinde izledim. Baktım ki hiç kimse efsaneyi yeniden ayağa kaldırmak için hiçbir şey yapmıyor. Ama bundan önceki süreçte de Malatyaspor 2. Lig’e düştüğünde de yine aday olmuştum. O zaman 50 milyon borç söz konusuydu. Ben Malatya’nın bana ihtiyacı olduğu zaman Malatyaspor için her zaman varım. O dönemde yine birtakım oyunlar yaptılar. Haşim Karadağ arkadaşımız başkan oldu. Ondan sonra da bitti gitti. Bundan 15-20 sene önce gelip benden tribüne girmek için bilet almak isteyen kardeşlerimiz, bu sene Arapgirspor maçı öncesi benden prim isteyen kardeşimiz, ben Malatyaspor’a talip olduğumu söylediğim de benden 2 milyon 500 bin TL para istediler” şeklinde konuştu.

“MALATYASPOR’U DEĞİL, MALATYASPOR’UN BORCUNU SATIN ALIYORUM”

Kulübü devir almak için yöneticileri ziyarete gittiğini ifade eden Olgun, “Kulübü yeniden ayağa kaldırmak için aday olduğumu söylediğim de kulüp başkanı kimse onun yanına giderek ziyaret etmek isterim. Nitekim gittik, bir hanın ikinci katında 10 metre kare ofiste sayın başkan kardeşimizle orada tanıştık. Malatyaspor’a talip olduğumu söyledim. Önce Malatyaspor’un tesis sorununu çözmem gerektiğini söyledim. Bu sorunu çözüp, inşallah Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkaracağız dedim. Biraz sert yaptı Mustafa bey kardeşimiz. Ben Malatyaspor’u değil, Malatyaspor’un borcunu satın alıyorum. Bu borçta tahmini olarak 30-35 milyon TL olarak gösteriliyor. Şu an amatör ligde hiçbir şeyi olmayan ve sadece 30-35 milyon TL borcu olan bir kulüp. Ben bu borcu temizleyip bu takımı üst lige çıkarmak istediğimi söyledim. Ama bu arkadaşlar Malatyaspor’u satmayı kafalarına koymuşlar. Neyi satacaklarını bilmiyorum” diye konuştu.

“BORCU SIFIRLAYACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

Malatya futbolunun geriye gittiğini kaydeden Necip Olgun, bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, “Ben Malatyalı olduğum için bugün futbolda gelinen nokta için çok üzülüyorum. Yeni Malatyaspor’un mali kongresine misafir olarak katıldım. Oradaki manzara herkesin bildiği gibi ortada. Hiçbir şekilde kurtulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şehir, esnaf, halk bölünmüş. Önce birlik beraberlik sağlanması lazım. Malatya’da bir yatırımım söz konusu. Bu yatırımı yapacağım için ayda 15-20 gün Malatya’da sürem geçecek. Bu süre içinde Malatyaspor’u bulunduğu konumdan çıkarmak istiyorum. 35 milyon TL borcu sıfırlayacağımın sözünü veriyorum. Sayın belediye başkanımızdan da Malatyaspor’a ait tesisleri geri iade edilmesini istedim. Malatyaspor’u düzgün ve kurumsal bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Bu yolda yürümek için harekete geçtim ancak mevcut yönetim kulübü vermek istemedi” ifadelerini kullandı.