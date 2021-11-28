ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatyalılar İş Adamı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çoban ve beraberindekiler MGTC’ yi ziyaret etti. Ziyareti esnasında Malatyaspor Başkanlığına aday olacağını açıklayan İş İnsanı Adnan Çoban, “Malatyaspor sahipsiz değildir. Malatya‘mızı hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Malatyalılar İş Adamı Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Malatyaspor Kongre Üyesi Adnan Çoban ve beraberindekiler, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) ziyarette bulundu. Ziyaretleri esnasında açıklamalarda bulunan İş İnsanı Adnan Çoban, genel kurul kararı alındığı takdirde Malatyaspor Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

“MALATYA’MIZI HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Malatyaspor’un marka değerini yükseltmek için çalışacaklarını belirten Çoban,“Malatyaspor sahipsiz değildir. Malatya’mız Malatya halkı Malatyaspor taraftarları ve Malatyaspor kulübü köklü değerlere sahiptir. Son iki yılda yapılan idari ve mali yanlışlar, parçalanmalar, bölünmeler, güvensizlik, tahrip edilen değerler, takımın marka değerinin düşmesi, sportif başarısızlık, Malatyalı iş insanları olarak bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Hedefleri olan bir yönetim anlayışı ile ayrıştırıcı değil, tüm şehirle bütünleşip, birleşip, güven ortamını kurmak, sözde değil, özde birliği sağlamak, birlikte yönetmeye, bilgi birikimimizi, gücümüzü çağdaş ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla bütünleştirmek, Malatya’mızın marka değerini yükseltmek, yeni vizyon ve projeler ortaya koymak, yeni tesisler, kalıcı gelirler kazandırmak, mutlak suretle alt yapıya ve Malatya amatörüne önem vermek, kendi öz kaynaklarımızı kullanmak, her alanda sportif başarılar elde etmek ve Malatya’mızı hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kongre kararı ve gerekli şartların uygun olması halinde aday olacağını ifade eden İş İnsanı Adnan Çoban, “Biz bu şehri biliyoruz, burada doğup büyüdük, bu şehre ve Malatyaspor’a sevdalıyız, tahrip edilen değerleri onarmak, unutulan geleneklerini hatırlatmak, hep birlikte şehrimizde güven ortamını sağlamak adına var olduğumuzu ve kongre kararı alındığı takdir de her zaman göreve hazır olduğumuzu tüm Malatya kamuoyunun takdir ve bilgilerine sunarız” dedi.