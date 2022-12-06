Malatyaspor için Yeni kaoslar kapıda!

Yeni Malatyaspor’da belirsizlikler gitgide büyüyor. Bir yandan sahadaki iyi oyununu sportif başarıya yansıtamayan sarı kırmızılılarda diğer yandan yönetimin üzerindeki mali baskı da artmaya devam ediyor. Kulüpte iki aylık maaş alacağı biriken futbolcuların maç başı alacaklarının da ödenmediği öğrenildi. Geçmişteki yapılanlardan hesap sorulması için hiçbir adım atmayan Ahmet Yaman yönetiminin ödemeleri aksatmaya başlaması güven sorununu yeniden gündeme getirdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in geride kalan bölümünde aldığı istikrarsız sonuçlarla küme düşme korkusu yaşayan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların biriken alacakları yüzünden takımdan ayrılabilecekleri konuşuluyor. Transfer yasağı yüzünden sezon başında elindeki oyunculara yapılan yeni sözleşmelerle ayakta kalmaya çalışan sarı kırmızılı kulüpte Ahmet Yaman yönetiminin finansal çıkmaza girdiği ve futbolculara iki aydır maaş ödemesi yapmadıkları öğrenildi. Doğu ekibi ligde bu hafta deplasmanda Samsunspor ile çok kritik bir sınava çıkmaya hazırlanırken, yönetim ödeme sorununu çözüme kavuşturmak için kaynak arayışı içerisine girdi. Sezon başından buyana sponsorluk ve kulübe yardım bulmakta güçlük çeken Ahmet Yaman yönetiminin belediyelerden de umduğunu bulamaması önümüzdeki haftalarda Yeni Malatyaspor’un iflas bayrağının çekme ihtimalini giderek kuvvetlendiriyor. Ahmet Yaman katıldığı bir programda göreve gelirken taahhüt edilen 30 milyon TL’nin yüzde doksanını kulübe aktardıklarını iddia ederken, futbolcuların iki aylık maaşının ve maç başı alacaklarının neden hala ödenmediği sorusunun cevabı ise merak ediliyor.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ FOS ÇIKTI!

Yeni Malatyaspor’da beşinci ayını doldurmaya hazırlanan Ahmet Yaman döneminde en çok merak edilen konuların başında önceki yönetimden hesap sorulup sorulmayacağıydı. Zamanı gelmeden kırdırılan çekler, şişirilmiş faturalar ve alakasız sözleşmelerle 400 milyon TL zarara uğrayan sarı kırmızılı kulüpteki yolsuzlukların araştırılması için bilirkişi heyetinin rapor hazırladığı açıklanmıştı. Göreve gelir gelmez 8 yıllık Gevrek dönemine ait hesapların incelendiği algısını toplumda uyandıran yeni yönetim, aradan geçen uzun süreye rağmen Adil Gevrek’in yargı huzurunda hesap vermesi için hala somut bir adım atmadı.

GÜVEN ORTAMINI SAĞLAYAMADI

Youssouf Ndayishimiye’nin yüzde 20’lik payını şirketlerine aktardığını belgelerle kamuoyuna açıklanmasının ardından Ahmet Yaman yönetimine Gevrek dönemine ilişkin bir daha konuşmaması yönünde siyasi baskı yapıldığı iddia edildi. Yapılan baskı sonrası sessizliğe gömülen Yaman yönetimi bilirkişi incelemesini rafa kaldırdı. Gelinen nokta itibariyle geçmişteki yapılanlardan hesap sorulması için hiçbir adım atmayan Ahmet Yaman yönetimi kulüpte güven ortamını sağlayamazken, Malatyalı hiçbir iş adamından da destek bulamadı. Kaosa sürüklenen takımını seyretmeye başlayan Ahmet Yaman’ın görevi bırakmaya hazırlandığı da konuşulmaya başlandı.