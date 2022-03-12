Malatyaspor-Arapgirspor maçı nefesleri kesti!

Amatörde uzun bir aradan sonra seyirci rekorunun kırıldığı maçta Malatyaspor ile Arapgirspor 1-1 berabere kaldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren iki ekip Malatyaspor ile Arapgirspor karşı karşıya geldi. Yeşiltepe 1 nolu Saha’da oynanan müsabakayı Batuhan Gültek, Melih Eser ve Erkan İlbak hakem üçlüsü yönetti.

Malatyaspor mücadeleye ; Gökhan Ata, Yunus Gezici, Serhat Özbey, Mert Şahin, Kaan Abiç, Lütfi Örs, Aykut Kar, Caner Görgeç, Kemal Tekpınar, Rıdvan Kar ve Hüseyin Güzel onbiriyle başladı. Konuk eki Arapgirspor ise; Volkan Tuncel, Selim Yumrutepe, Engin Yahşi, Serkan taner, Melik Sıddık Herdili, Burak Tatar, Kürşat Akçadağ, Tayyip Eren Aşıcı, Alperen Pektaş, Osman Türkmen ve Metin Hartamacı onbiriyle sahaya çıktı.

İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçı yaklaşık 750 dolayında seyirci tribünden takip etti. Müsabakaya hızlı başlayan Malatyaspor 10. dakikada Caner Görgeç’in kafa golüyle Arapgirspor karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kurmak isteyen Arapgirspor 37. dakikada Osman Türkmen’le skora eşitlik getirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda maça kontrollü başlayan taraflar yakaladıkları gol pozisyonlarından yararlanamazken, müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla A grubunda namağlup şampiyonluk yarışı veren iki takımda puanını 35’e çıkartırken, şampiyonu gelecek hafta oynanacak sezonun son maçları belirleyecek. Gelecek hafta da puanların eşit olması durumunda şampiyonu iki ekip arasında oynanacak final karşılaşması belirleyecek.