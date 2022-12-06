Malatya’nın yöresel lezzeti: Kayısı Kavurmasının tarifi

Bugün sizlere Doğu Anadolu bölgesi Malatya’ya ait bir meyve tatlısı tarifi vereceğiz. Malatya Kayısı Kavurması hem görüntüsü hem de lezzeti iştah kabartıyor. Lezzetli ve sağlıklı bir tatlı tarifi olan kayısı kavurması tarifi ile siz de farklı bir tat keşfedebilirsiniz. Kayısı kavurması için mutlaka Malatya kayısısı tercih edin. Malatya kayısısı ile yapılan tatlı diğerlerine göre çok daha leziz ve kıvamlı oluyor. İşte kayısı kavurmasının tarifi;

Kuru Kayısı Kavurması Tarifi İçin Malzemeler

Kullanmak istediğiniz kadar kuru kayısı

Tereyağı

3 yemek kaşığı şeker

Yarım çay bardağı su

Üzerini süslemek için:

Ceviz

Kuru Kayısı Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?

Kayısıları yıkayıp, sıcak suda 10 dk. kadar yumuşaması için bekletin ve süzün,

Tereyağını eritin ve kayısıları kavurun,

Şekeri ilave edin,

Suyunu çekince, biraz su ekleyin,

Çok yıpranmadan altını kapatın,

Servis tabağına alıp, ceviz dökün,

Kayısının Faydaları

Kayısı kan yapan bir meyvedir ve aynı zamanda özü normal kayısıdan çok daha yararlı olmaktadır. Kayısı hazmı da kolaylaştıran bir meyvedir. Aynı zamanda şekerli bir meyve olduğu için enerji de vermektedir, kayısı kavurması toplamda 2025 kcal ’dir.