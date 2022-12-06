Malatya’nın yöresel lezzeti: Kayısı Kavurmasının tarifi

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Bugün sizlere Doğu Anadolu bölgesi Malatya’ya ait bir meyve tatlısı tarifi vereceğiz. Malatya Kayısı Kavurması hem görüntüsü hem de lezzeti iştah kabartıyor. Lezzetli ve sağlıklı bir tatlı tarifi olan kayısı kavurması tarifi ile siz de farklı bir tat keşfedebilirsiniz. Kayısı kavurması için mutlaka Malatya kayısısı tercih edin. Malatya kayısısı ile yapılan tatlı diğerlerine göre çok daha leziz ve kıvamlı oluyor. İşte kayısı kavurmasının tarifi;
Kuru Kayısı Kavurması Tarifi İçin Malzemeler
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Kuru Kayısı Kavurması Tarifi Nasıl Yapılır?
Malatya, Motorlu Kara Taşıtları sayısı bakımından bölgede 1. sırada yer aldı
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