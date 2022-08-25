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Malatya’nın üreten kadınları

Malatya’nın üreten kadınları
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Malatya’nın üreten kadınları

Malatya’da mahalle arkadaşı beş kadınla bir araya gelerek ev yapımı dut pestili üreten Fatma Şahin, hem para kazanıyor hem de ev hanımları ile öğrencilere iş imkanı sunuyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşayan ve bir yıl önce eşini kaybeden Fatma Şahin (58), mahallede ki komşularıyla bir araya gelerek dut pestili üretimine başladı. Çocukları kent dışında olan Şahin, tüm zorluklara rağmen hem para kazanıyor hem de ev hanımları ve öğrencilere iş imkanı sağlıyor.

ÜRETİM 4 AY DEVAM EDİYOR

Temmuz ayında başladıkları üretimi Kasım ayı sonuna kadar sürdürdüklerini kaydeden Şahin, mahallede ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarıyla bir araya gelerek ev ekonomisine katkı için çalıştıklarına söyledi. Ürettikleri pestillerin kilogramını 70 ila 90 TL arasında satışa sunduklarını belirten Şahin, üretimi çok fazla emek isteyen pestilleri daha çok kent içinde faaliyet gösteren esnafa sattıklarını belirtti.

Üniversite öğrencisi olan Rabia Balta ise okul harçlığını çıkarmak için yaz tatillerinde dut pestili işinde çalıştığını kaydederek, grup halinde üretim yapmanın eğlenceli olmasına karşın bir o kadar da yorucu olduğunu ifade etti. Üretilen pestillerin tamamen doğal yollarla elde edildiğini belirten Balta, ürünlerde herhangi bir korucu madde kullanılmadığını, organik olduğunu da söyledi. (İHA)

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