Malatya’nın Talepleri Erdoğan’a İletildi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi(MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın yatırım ve projeleri ile ilgili talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattı.

Milletvekili Çalık, AK Parti MKYK Toplantısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya’da devam eden ve önümüzdeki yıl yatırım programına alınacak yatırım ve projelerle ilgili görüştü.

Çalık daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Görüşmede, 2020 yılında yaşanan depremin Malatya’da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ile belediye başkanlarının talepleri ele alındı. (Bülten)