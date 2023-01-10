Malatya’nın sultanları Şırnak’a set vermedi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta zirvenin hakimi olan Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı 73 Şırnak Belediyespor’u 3-0 yenerek 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya’nın profesyonel liglerdeki ilk ve tek kadın voleybol takımı olan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü grubunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Malatya’nın sultanları yeni baş antrenörü Mehmet Şekeryapan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmayı rakibine set vermeden kazandı. Takımın yeni transferi Melike Yıldız’ın da süre aldığı maçta Gali Demirel Ortaokulu, sezonun 13. haftasında deplasmanda 73 Şırnak Belediyespor’a konuk oldu. Malatya temsilcisi Şırnak Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 12-25, 10-25 ve 21-25 setlerle galip ayrılarak puanını 41’e yükselti. Galip Demirel Ortaokulu sezonun 15. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında Mardin ekibi Mezopotamya Spor Kulübünü konuk edecek. Şeker Fabrikası yanında yer alan Merkez Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.