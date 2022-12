Malatya’nın Sultanları güçleniyor!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bir buçuk yıl önce kurulduktan sonra bu sezon ilk kez katıldıkları Kadınlar 2. Ligi’nde zirveyi kimseye bırakmayan Galip Demirel Spor Kulübü, zorlu play off grup müsabakaları öncesinde transfer yaparak kadrosunu güçlendirmeye başladı. Malatya ekibi son olarak Niğde takımında oynayan Pasör Melike Yıldız’ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hamit Kaplan, sezon değerlendirmesi yaptığı açıklamasında, “Sezona başlarken kendimize 1. Lige yükselme parolası belirledik. Hem yönetim kurulumuzda bulunan hem de sponsorumuz olan arkadaşlarla bir araya geldik ve hızlı şekilde transferlerimizi yaparak lige hazırlandık. İlk maçta aldığımız galibiyetle iyi bir yola çıktığımızı anladık. Sonrasında seri galibiyetler aldıkça ilk önce play off hedefimiz vardı. Play off’a çıkacak orada başarılı olacaksak biraz daha yatırım yapmamız gerekiyordu. Destek ziyaretlerinden önce başarı olduktan sonra gitmenin ve görüşmenin daha anlamlı olacağını düşündük. İlk yarıda 9’da 9 yaparak tamamladık. Şimdi 4 maç daha kazandık ve 13’te 13 oldu. Sezon sonuna kadar 5 maçımız kaldı. Bu 5 maç önümüzdeki hafta Şırnak deplasmanıyla başlıyor. Şırnak aynı zamanda belediye takımı onların da desteği var. Grup aşamasında çok zorlanmadık. Sadece daha önceki yıllarda iyi takım kurmuş Van, Muş ve Şırnak gibi takımlar var. Muş maçımız final havasındaydı. O maçı da 3-2 setlerle kazandık. Oyuncularımız çok güzel soğukkanlılıkla zor maçtan da puanla ayrılmış oldu” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR ALTYAPI”

Malatya’da kadın voleybolu konusunda artan farkındalığa dikkat çeken Hamit Kaplan, “Şehrimizde kadın voleybolu konusunda farkındalık oluşmaya da başladı. Kadın voleybolu Malatya’da ilk kez kuruluyor. İlk başlarda bunun eksi yönleri oldu ama biz bunu artıya yansıtmaya çalıştık. Aynı zamanda okul takımıyız ve okulumuzdan da güç alarak bu işi yapıyoruz. Şu an altyapımızda 110 tane sporcumuz var. İlerleyen süreçte bu rakam konusunca ciddi patlamalar olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz en az 200 oyuncuya çıkarmak. Çünkü sadece transferle bir yere gidemezsiniz. Altyapıya da ciddi destek vermeyi planlıyoruz” dedi.

“PLAY OFF’TA AVANTAJLIYIZ”

Sezonu ilk sırada tamamladıktan sonra katılacakları play off statüsüyle ilgili de bilgiler veren Kaplan, “Önceden belirlenen statüye göre; 1 ve 16. grubun birincisi ile 8 ve 9. grubun ikincisi olan takımlar dörtlü bir play off grubunda mücadele verecek. Bu karşılaşmalarda ilk 2’ye giren takımlar 1. Lige yükselecek. Sezonu birinci tamamlamamız halinde avantajlı bir play off grubuna katılacağız. Kadromuza takviyelerimiz sürüyor. Transfer 31 Ocak’a kadar devam edecek. Play off müsabakaları Şubat ayının son haftası Mart ayının ilk haftası gibi başlayacak. İnşallah play off maçlarında alacağımız başarılı sonuçların ardından Malatya’mıza Kadınlar 1. Lig’inde mücadele eden bir takım kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“EMİN ADIMLARLA SULTANLAR LİGİNİ ARZULUYORUZ”

Galip Demirel Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ise Mesut Karabulut, bugüne kadar kulübe çok ciddi maddi manevi desteklerinin olduğunu ifade ederek, “Sezon başından buyana hem yönetimde hem de ana sponsoru olma nedeniyle kulübümüze çok ciddi desteklerimiz oldu. Bundan sonra da olacak. Takımımız Play off müsabakalarına hazırlanıyor ve kadromuza 4-5 tane oyuncu takviye yapmayı hedefliyoruz. 1. Lige yükselmemiz halinde yine hızlıca yeni sezonda güçlü takımlarla mücadele edebilecek düzeyde bir yapılanmanın içerisine girmeyi planlıyoruz. Emin adımlarla ilerleyerek birkaç yıl içerisinde voleybolun zirvesi olan Sultanlar Ligi’nde Malatya’mızı temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.