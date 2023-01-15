Malatya’nın Sultanları 1.Lig Aşkına !

TVF Kadınlar 2. Lig 16. Grup lideri Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü sahasında konuk ettiği Mezopotamya Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya’nın sultanları, Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-4, 25-6 ve 25-4 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı. Karşılaşmayı çok sayıda voleybol severin yanında, Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Kemal Deniz, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Genel Sekreteri Şenol Karaduman, İnönü üniversitesi akademik personellerinden Hülya Bektaş Bingöl, İrşil Demiralp, Öz Finans-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş’ta takip etti. Galip Demirel Spor Kulübü, gelecek karşılaşmasını grup liderliğini de büyük ölçüde belirleyecek olan Muş Yurdum Spor ile 29 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Malatya Merkez Spor Salonunda oynayacak. Temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmayı bilmişti.