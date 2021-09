Malatya’nın Peyniri, Bulguru ve Pirpirimi de Tescillenecek

AK Parti Malatya İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediyesi yatırım alanlarında inceleme gezisi düzenlediler. Yeşilyurt’un farklı noktalarındaki sosyal ve kültürel yatırımları inceleyen bayanlar, Başkan Çınar’a teşekkür ettiler.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında bir araya gelen AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamlarında ziyaret ederek, yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Yeşilyurt’ta faaliyete sunulan her yatırımın ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, “AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından organizasyonu yapılıp, 13 İlçe Kadın Kolları Başkanımızın katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerimiz oldukça verimli ve güzel geçti” diye konuştu.

Yeşilyurt’un hayata ve insana değer katan yatırımlarla her geçen gelişip, büyüdüğüne dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ilçeye yapılan yatırımlar hakkında ilgiler verdi. Çınar, “AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonunda ilçemizin farklı noktalarındaki insan odaklı yatırımlarımızı inceleyen ve düşünceleri bizimle paylaşan İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımızı misafir etmekten çok büyük onur duymaktayız. Spordan sanata, kentsel dönüşümden sağlığa, kültürden çevreye, temizlikten tarihsel varlıkların korunmasına kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. 2019 mahalli seçimlerinde kentimize ve ilçemize değer katacak, her alanda kalkınmamıza vesile olacak 45 adet vaadimizi açıklayıp, kendimize hedef belirlemiştik. 2,5 yıllık süre zarfı sonunda bu vaatlerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Bu süreçte ayrıca 18’e yakın yeni projemize de şekil verdik. Çocuğundan gencine, kadınından dezavantajlı gruplara kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker hizmete sunarak bu alanda örnek alınan ve takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizdeki yaşam kalitesini artırmak adına yeni parklar yapıyoruz, kentimizde en fazla parka sahip ilçeyiz. Yeşilyurt’un gastronomisini ön plana çıkarmak içinde ciddi çalışmalar yürüyoruz. Geçen hafta içli köfte ve banazı karası üzümümüzün coğrafi işaret tescil belgesini aldık, daha önceden de kiraz yaprağı sarması ve dalbastı kiramızın tescil belgesini almıştık. Malatya peyniri, Malatya bulguru, pirpirim ve ayran çorbası gibi ürünlerimizin tescil süreçlerini başlattık.” diye konuştu. (Bülten)