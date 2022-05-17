Malatya’nın örgün öğretim verileri açıklandı

HÜSEYİN KOCAMAN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan örgün öğretim istatistikleri bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. 2020-2021 yılı verilerine göre Malatya’da 183 bin 636 öğrenci eğitim görüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın okul, öğrenci, derslik, öğretmen sayıları ile okullaşma oranı verileri, grafiklerle desteklenerek Bakanlığın resmi internet adresinde paylaşıldı.

İstatistiklere göre, Malatya’da 795 okul, 7 bin 781 derslik bulunuyor. Malatya’da eğitim gören öğrenci sayısı 183 bin 636 iken, görev yapan öğretmen sayısı ise 12 bin 775. Malatya’daki okulların ve öğrencilerin dağılımı ise şu şekilde;

Okul öncesi 247 devlet, 47 özel okul. Okul öncesinde eğitim gören öğrenci sayısı ise 11 bin 908

İlkokul 263 devlet, 16 özel okul. İlkokulda eğitim gören öğrenci sayısı ise 51 bin 435

Ortaokul 221 devlet, 20 özel okul. Ortaokulda eğitim gören öğrenci sayısı ise 51 bin 726

Ortaöğretim 117 devlet, 48 özel okul. Ortaöğretimde eğitim gören öğrenci sayısı ise 68 bin 567.