Malatya’nın o ilçesinde kayısı ağaçları buzlanma kurbanı oldu!

Darende Yeniköy’de kırağıdan dolayı buzlanan ağaç dallarının kırılması nedeniyle ciddi zarar meydana geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin hasarlarının tespit edilerek, destek verilmesini istedi.

Darende ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle meydana gelen kırağı sonrası kayısı ve badem ağaçları büyük zarar gördü. İlçenin bin 500 rakımlı Palanga ve Yeniköy Mahallelerinde hava sıcaklıkları geceleri eksi 10-12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.Kırağının dallarda buzlanmaya sebep olması ve sonrasında buzdan dolayı dalların kırılması bölge sakinleri için ciddi bir maddi kayıp yarattı.

BUZLANAN DALLAR KIRILDI

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Darende Yeniköy’de yaşayan yurttaşlarımız soğuk hava nedeniyle ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Kırağıdan dolayı ağaçlarının dalları buzlanıp,ağırlığı kaldıramayan dalların kırılması nedeniyle tek geçimleri kayısı olan üreticiler mağdur olmuştur.Yaklaşık 12-13 bin dönüm arazide dikili kayısı ve badem ağaçlarında buzlanmanın yol açtığı zarar önemli boyuttadır.Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinleri ile görüşmelerimiz devam etmekte, ilçe örgütümüz konuyu yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

TARSİM’E AĞAÇ SİGORTASI YAPTIRAN YOK DENECEK KADAR AZ

TARSİM tarafından meyve ve ağaç sigortası yapıldığını, ancak Malatyalı üreticilerin neredeyse tamamının ağaç sigortası değil meyve sigortası yaptırdıklarını hatırlatan CHP’li Ağbaba, “Görünen o ki Darende Yeniköy’de meydana gelen ve bölgede ilk kez karşılaşılan buzlanmaya bağlı ağaç zararları TARSİM kapsamına girmeyecek.Girse de poliçe yapan üretici bulunmayacak. Bu poliçe yok denecek kadar az.Bu nedenle,TARSİM kozunun öne sürülmesi bölgede yaşayan insanlara ‘başınızın çaresine bakın’ anlamına gelecektir. Üreticilerin zararlarının tespit edilerek gerekli işlemler yapılmalıdır” dedi. (Bülten)