“MALATYA’NIN MENFAATLERİNİN YANINDAYIM”

Sadıkoğlu: Makamım, Mevkiim, Yaşadığım Pozisyon Umurumda Değil

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

99 yaşında olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2 Ekim de seçime gidiyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı seçim sürecinde Ticaret ve Sanayi Odasının 15. Başkanı ve Başkan Adayı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, seçim sürecini ve göreve geldikleri günde itibaren yaptıkları hizmetleri Bakış Açısı programında anlattı. Sadıkoğlu, “Ben Malatyalıyım, Malatya çocuğuyum. Burada geldiğim günden beri doğru iş Malatya için ne ise, makamım, mevkiim, yaşadığım pozisyon hiç umurumda değil, elimin tersi ile itmeye razıyım. Malatya’nın menfaati ne ise orada duruş sergilerim. Bunu da net söyleyeyim, beni tanıyanlarda bilir.” dedi.

Her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’da BUSABAH TV’de yayınlanan Bakış Açısı programının bu haftaki konuğu Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’ydu. BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un moderatörlüğünü yaptığı programda Sadıkoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Üyesi olarak her kesimden insanı içinde bulunduran bir Ticaret Sanayi Odası olduklarını söyleyen Sadıkoğlu, “Geldiğimiz günden beri Malatya’nın ileri gitmesi, ekonomisinin büyümesi, sosyal hayatının dinamizmini, şehrin atmosferini değiştirip bölgede güç haline gelmesini benimseyen ve Malatya çocuğu olarak Malatya’nın ileri gitmesinden mutluluk duyan, Malatya’ya bir çivi çakan insanı da bu noktada takdir eden ve onun yanında olan bir yapıdayız” dedi.

Malatya için doğru olan ne ise onun için emek ve çaba harcadıklarını dile getiren Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ben Malatyalıyım, Malatya çocuğuyum. Burada geldiğim günden beri doğru iş Malatya için ne ise, makamım, mevkiim, yaşadığım pozisyon hiç umurumda değil, elimin tersi ile itmeye razıyım. Malatya’nın menfaati ne ise orada duruş sergilerim. Bunu da net söyleyeyim, beni tanıyanlarda bilir. Biz bu noktada özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde onlarca proje ve birçok yatırımcıyı da buraya getirdik. Bugün getirdiğimiz yatırımcıların istihdama çok ciddi katkıları oldu. Malatya’nın gelişmesinde önemli bir rol oynayan organize sanayi bölgesinde hedefimiz dâhilinde büyümeye yol tuttuk.” İfadelerine yer verdi.

Bir kesimin değil her kesimin adayı olduklarını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9 bin 600 üyesi ile bunların içerisinde bir kısmı pasif bir kısmı da aktif olmak üzere bu üyelerin tamamını kapsayıcı bir rol üstlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

“HER KESİMİ KUCAKLAYAN BİR TİCARET SANAYİ ODASIYIZ”

‘Bir kesimin değil her kesimin adayıyız’ sloganı ile ifade etmek istediklerini açıklayan Sadıkoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odası, sadece 3-5 tane burayı bir şekilde ele geçirmeye çalışan burada otur kalk diyebilecekleri bir vizyonu oturtmaya çalışan, gerçekten güdümünde burayı hareket ettirmeye çalışan, bunun haricinde de 5-10 tane organize sanayiinde güç elimde diyen insanların elinde olmaması lazım. Bir kesimin dediğimiz sadece 10-15 kişinin buradaki gücü dahilinde, bu organize sanayilerin ya da bu anlamda burayı ele geçirmeye çalışanların değil bütün 9 bin 600 üyenin kendi yeri ve biz hiç ayrıştırmadan, fikir gözetmeksizin, özellikle parti gözetmeksizin geldiğimiz günden beri tarafsızlık ilkemizi bu noktada hem üyelerimizle, hem duruşumuzla bütün siyasi partilere net bit şekilde tavır koymak adına her kesimi kucaklayan ve içimizde meclis üyesi olarak her kesimden insanı bulunduran bir Ticaret Sanayi Odasıyız. Çünkü biz şunu özellikle arzu ediyoruz bu Malatya hepimizin. Geldiğimiz günden beri Malatya’nın ileri gitmesi, ekonomisinin büyümesi, sosyal hayatının dinamizmini, şehrin atmosferini değiştirip bölgede güç haline gelmesini benimseyen ve Malatya çocuğu olarak Malatya’nın ileri gitmesinden mutluluk duyan, Malatya’ya bir çivi çakan insanıda bu noktada takdir eden ve onun yanında olan bir yapıdayız. Biz düşünce ve görüş ayırt etmiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası bir sivil toplum örgütüdür. Bu noktada herkesi kucaklamasını arzu ediyoruz. Geldiğimizden beri bu duruşu hiç bozmadık, bozmaya da niyetimiz yok. Bununla beraber özellikle Malatya’da farklı dengelerin, farklı siyasi partilerin herhangi bir problem yaşadığında Malatya için özel ve Malatya için anlamlı olan Malatya’nın dinamizminde bir araya gelmesi içinde birleştirici rol oynama arzumuz var. Çünkü her kesime eşit mesafede ve tarafsız olduğumuz için bütün partileri bir masa etrafında Malatya üzerinde toplayabilme arzumuz var benim geldiğim günden beri hedefim buydu özellikle diyelim ki şehir için yapılması gereken bir yatırımda, şehir için önemli olan Malatyaspor’da, şehir için önemli olan ve şehri ilgilendiren bütün mevzularda, fuarcılıkta, Malatya tanıtımlarında, bunların hepsinde tarafsızlık ilkemiz olduğu için bütün partileri aynı masa etrafında toplayıp buradaki işimiz Malatya, burada siyaset yok, Malatya’nın gelişmesi söz konusu ve bunun içinde hep birlikte hareket etmek adına tafrasızlık ilkemizi ve her kesimi kucakladığımızı geldiğimizden beri ben inanın samimiyetle bu rolü oynamaya çalışan bir Malatya Ticaret Sanayi Odası arzum vardı ve onu bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“NİTELİKLİ GÖÇ VERİRKEN BİR TARAFTAN DA NİTELİKSİZ GÖÇ ALIYORUZ”

Malatyalı olarak önceliklerinin şehri güçlendirmek ve kalkındırmak olduğunu belirten eden Sadıkoğlu, “Düşüncemiz, görüşümüz ne olursa olsun Malatya yaşanabilir bir yer olmadığı takdirde yarınlara, gelecek nesillere, çocuklarımıza düzgün bir şehir bırakamazsak, burada ekonomik anlamda gelişmeye çalışan insanların önünü açamazsak, şehirde sosyal anlamda kendi atmosferinde aileleri ile beraber şehri benimseyen bir yapı oluşturamazsak birçok göç veriyoruz ve nitelikli göç verirken bir taraftan da niteliksiz göç alıyoruz. Bu şehirde yarınlara umut dolu ve birleştirici bir şehir olmadığı takdirde hiç kimsenin yaşama şansı olmuyor ve insanlar göç etmeye gayret gösteriyor, burada ekonomisini geliştiremediği için gidiyor, ailesi ile sosyal hayatı ile çocukların gelecek nesillerin gündeminde ileriyi göremediği için çıkıp gidiyor. Bunun görüşü, düşüncesi, felsefesi ne olursa olsun şehirden uzaklaşıyor. Biz Malatyalıyız, Malatya çocuğu olarak da gerçekten burada bu şehrin bütünleşmesi için her kesimi kucaklayan bir Ticaret Sanayi Odası arzumuz var” ifadeleri yer verdi.

Ülkesi, devleti ve bayrağı ile barışık bir insan olduğunu ifade eden Sadıkoğlu yeri geldiği zaman ülke, devlet, millet ve bayrağı içinde canını verebilecek kadar samimi olduğunu vurguladı.

“ZİLLETLE 40 SENE OTURACAĞIMA İZZETLE 4 SENE OTURMAYI KENDİME DESTUR EDİNMİŞİM”

Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkarılma süreçleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Benim telefon rehberimde aşağı yukarı 15 tane vali arkadaşım var. Sürekli görüştüğüm, hukukumun olduğu farklı illerden. Dolayısıyla bizim o dönemde öyle bir algı yaratıldı ki hala o algı üzerinden propagandalar üretiyorlar işte Vali ile kavgalı gibisinden yani Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını bir kenara bırakın, normal bir vatandaş olarak da benim bugüne kadar kimseyle kavgalı olduğumu kimse söyleyemez çünkü kavga ile bizim işimiz yok. Yani bizim amacımız aslında burada doğru işler yapmak. Şimdi benim burada alışıla gelmiş bir yapım var, onu ifade etmek istiyorum. Zilletle 40 sene oturacağıma izzetle 4 sene oturmayı kendime destur edinmişim bizim öncelikle ölçümüz Allah rızası için bir şeyler yapmak, buralarda hakkı savunamazsak ki peygamber efendimizin İslamiyet’teki temel desturu bir elime Güneş’i, bir elime Ay’ı verseniz davamdan vazgeçmem bu hak davasıdır. Dolayısıyla biz haklılığı savunamıyorsak, hakkın yanında duramıyorsak bulunduğumuz makamlarda birilerini güdümü ile oturuyorsak bu anlamda yapmış olduğumuz işe de kendimize de hakka da saygısızlık olur. Onun için bizim kimse ile şahsi bir meselemiz yok, onu ifade etmek istiyorum. Kimseyle şahsi bir meselimizde olamaz biz burada bir kurumu temsil ediyoruz. Ama geldiğimiz noktada özelikle Organize Sanayi Bölgesi’nde görev yaptığımız süre içerisinde bir çok giriş takları, kamera sistemleri, skala sistemleri ve oraların gelişmesi için onlarca proje ürettik ve onun haricinde özellikle bugüne kadar bölgenin belki de ilimizin kanayan yarası olan arıtma problemini çözmek için kendimizi şiar edindiğimiz bir hedefimiz vardı. Geldiğimizde yapmış olduğuz projeyi içeri vermekle çünkü bir şeyi çözmek ve devletten de destek almak istiyorsanız önce bir proje yapıp içeri talepte bulunacaksınız. Sistem budur. Projeyi bitirmemişlerdi, projeyi tamamladık, içeri destek almak amaçlı bizim talebimizi ifade etmiş olduk, projeyi bitirip içeri sunmakla bakanlığa. Ondan sonraki süreçte mevcut arıtmayı revize etme ile ilgili hedefimiz vardı onları da gerçekleştirdik ve eski arıtmamızı revize ettik onu da kalkınma ajansına proje yazdık ve ücretlerinin bir kısmını oradan talep ettik. İkincisi gelecek vizyonunda biz bir organize sanayiyi büyütmek istiyorsa arıtma problemini çözmeliyiz. Oradaki yapılacak işlerde arıtma doğaya, çevreye kirlilik veriyorsa, gerçekten o sanayi tesisi o ili kirletip orada yaşanmaz hale bir şekilde ulaşmış boyuttaysa orada ticarette olmaz, sanayide olmaz, yarınlarda gelecek nesiller için yaşanabilir bir şehirde bırakmayız” dedi.

“MALATYA’NIN MENFAATİ NE İSE ORADA DURUŞ SERGİLERİM”

Göreve geldiği günden beri Malatya için doğru ola ne ise onun için emek ve çaba harcadıklarını söyleyen Sadıkoğlu, “Ben Malatyalıyım, Malatya çocuğuyum. Burada geldiğim günden beri doğru iş Malatya için ne ise, makamım, mevkiim, yaşadığım pozisyon hiç umurumda değil, elimin tersi ile itmeye razıyım. Malatya’nın menfaati ne ise orada duruş sergilerim. Bunu da net söyleyeyim, beni tanıyanlarda bilir. Biz bu noktada özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde onlarca proje ve birçok yatırımcıyı da buraya getirdik. Bugün getirdiğimiz yatırımcıların istihdama çok ciddi katkıları oldu. Malatya’nın gelişmesinde önemli bir rol oynayan organize sanayi bölgesinde hedefimiz dâhilinde büyümeye yol tuttuk. Bir an da organize sanayi bölgesinde bir biyokütle enerji santrali kuruldu. Bunu tam bilmiyorduk konunu ne olduğunu biyokütle enerji santralini atıkların özellikle çöp ve buna benzer atıkların yakılarak enerji üretimi ile ilgili önemli bir tesis ve bu tesis yapılırken hiç haberimiz olmadan ikinci organize de bir an da böyle tesisi karşımızda gördük ve bunun yapıldığını atıkları bertaraf için bir tesis yapıldığını yani enerji üretimini hiç ifade etmediler ve bunun yapılmasında sakınca olup olmadığını bize sordular tabi eski valimiz çok istişareye açık, kurum kültürünü analiz eden gerçekten geldiği yerde bir kişiyi dinledikten sonra ikinci kişiyi dinlemeden kendi kafasından yol yürümeye gayret gösteren bir yapısı vardı. Bizim kimse ile kötü olma derdimiz yok ama şehir ise mevzu bizim burada şehrimiz ile ilgili bir eksik varsa bulunduğumuz makamda doğruyu söylemiyorsak hakkı savunmuyoruz demektir. İş işten geçtikten sonra kamunun bütün yatırımlarını oraya bir şekilde boca ettikten sonra, devletin parasını sarf ettikten sonra konuşmanın da bir mantığı yok. Biz orada biyokütle enerji santralinin yapıldığını bilmiyorduk Vali Bey’in talimatı ile bize yapıldığını ifade ettiler. Bunu da özellikle 2. Organize Müdürü beyan etti ve burada bunun yapılmasında sakınca var mı yok mu diye bize imza attırmaya çalıştı. Tabi bu tesis öncelikle sanki atıkları bertaraf için bir tesis olduğunu enerji üretimini söylemedikleri için bizde yapılmasında sakıncası yoktur orada ikinci organizede bir şey yapmışlar onun önünü açalım dedik. Çünkü biz sıkıntı yaşamak istemiyorduk o mevzuda doğru olanı söylediğimizde bile birilerinin kulaktan dolma bilgileri ile bir şekilde doğru olabilecek işlerin çoğunda itiraz gördük” diye konuştu.