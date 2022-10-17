Malatya’nın kalbinde drift şov

MEHMET KIROĞLAN

Malatya Modifiyeli Araç Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 40 ilden yaklaşık bin aracın yer aldığı festivale Malatya’dan 600 araç katıldı. Festival 7’den 70’e herkesin ilgisini çekerken, alanda araç sahiplerinin gerçekleştirdiği drift gösterisi adeta yürekleri hoplattı.

Malatya Motorlu Araçlar Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Malatya Modifiyeli Araç Festivali dün büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen Festival’e modifiyenin üstatlarından sayılan Cüneyt Kuzu, Ünal Turan, Tanju Akdoğan, Harun Taştan, Ortega ve Selahattin Nacar gibi isimler de yer aldı.

Malatya’da dahili Türkiye’nin çeşitli illerinde binin üzerinde aracın katıldığı Festival hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Motorlu Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Yaman, sözlerine geçtiğimiz gün Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temennisinden bulunarak başladı.

“ÇOK MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ”

Festivale yaklaşık 40 ilden katılım olduğunu belirten Yaman, “3. Malatya Motifeyeli Araç Festivali’ni düzenliyoruz. Bartın’daki elim kazadan dolayı ses şovumuzu iptal ettik. Festivalimize yaklaşık 40 ilden katılım var. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Festivalimiz bir gün sürecek. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlarımdan, uyuşturucudan korumak. Bir nebze olsun gençlerimizi bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Şu anda alana gelen araç sayımız bin civarında. Malatya’da ise 600 civarında araç katıldı. Türkiye genelinde ismini duyuran fenomen araçlar da burada. Desibel, modifiye, güzellik, motosiklet gösterisi, motor şov ve drift şovları yapıldı. Malatya bu konuda çok iddialı. Malatya’nın dereceye gireceğine inanıyorum. Ben festivalimize katılan bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivale FBI ismini verdiği aracıyla katılan Ümit Yıldırım bu ismi çok sevdiğini söyledi.

“İDDİALIYIM”

Festivalden iddialı olduğunu dile getiren Yıldırım, “Elazığ’dan geldim. Ben aracımın biraz farklı olmasını istedim. Ben iddialıyım. Festivalden haberimiz olmadı. Bir anda haberimiz oldu ve 3 saatte hazırlık yaptım. Sistemimi bu saat içerisinde düzenledim ve aracımdan yana sıkıntım yok, iddialıyım” şeklinde konuştu.

“BU İŞ GÖNÜL, ZEVK İŞİ”

Festival için İstanbul’dan geldiğini belirten Zahit Bakal ise, şunları kaydetti:

“Aslen Malatyalıyım ve Festival’e İstanbul’dan katılıyorum. Araç modifiye işi yapıyorum. Bu festival kendi memleketimizde düzenlenince Malatya’ya 9 araçla geldik. Meşhur aracım olan Hulk’u da getirdim. Malatya’nın bu festivalde daha iyi bir yere gelmesi gerekiyor. Bu festivalin çok daha güzel hale gelmesi gerekiyor. modifiye insanların gözünde serserilerin kullandığı bir şey gibi görülüyor. Aslında bu iş öyle değil. Sosyal medya hesaplarımızda şu anda 200 binin üzerinde takipçimiz var. Müşterilerimizin yarısından çoğunu bürokrasi oluşturuyor. Bu iş gönül, zevk işi. Ama bizim insanlarımız bu işi halkı rahatsız edecek şekilde yapıyor. Bu gönül işini herkes düzeyli bir şekilde yaparsa emin olun bu festival önümüzdeki yıl daha güzel bir hale gelecek. Biz bu algıyı yıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Egzoz, drift kurallara göre yapılmalı. Drift bir spordur, serserilik değildir. Belirli alanda belirli kişilerin gözetiminde drift istenildiği kadar yapılabilir. Malatya’ya getirdiğim ve ismine Hulk dediğim araç Türkiye’nin en iyi ilk 10 araçlarından bir tanesi. Buradaki araçların markası, modeli ne olursa olsun hepsi çok güzel. Alandaki araçlara baktığınız zaman en iyisi yine bizim aracımız. Eğer gelecek yıl bu festival daha iyi yapılırsa, Malatya’ya daha iyi araçlar getireceğiz.”

“İDDİAMIZ DERECEYE GİRMEK”

Festivale Akçadağlı adını verdiği aracıyla gelen Gökhan Akgedik isimli vatandaş da, “Biz rekabet kısmını geçtik, Malatya’da yapılan ilk fuarda 2’nciliğim var. Geçen yılki festivale katılamadık. Bu festivale de katıldık. İddiamız elbette ki yine dereceye girmek. Dereceye bu araçla girmiştik. Sistemi güçlendirdik. Çalışmalarımızı yaptık. Sadece görsel ve sistem olarak festivalde yarışmaya gireceğiz” ifadesini kullandı.