Malatya’nın ilk kahvaltı salonu yıllara meydan okuyor

ÇİĞDEM ERHAN

Günlük hayatın yorgunluğundan, koşturmacasından dolayı şöyle güzel doya doya kahvaltı yaptığınız günleri özlediyseniz Malatya’nın ilk kahvaltı salonu özleminizi giderebilir. 1974’ten beri sabahın erken saatlerinde alüminyum kaplarda kaynayan süt kokusu Akpınar’a dağılmaya devam ediyor. Günlük taze ekmeklerle, ev yapımı gül reçeli ve sütün buluşması…

1952 doğumlu “Sütçü Mustafa” lakaplı Mustafa Suna, 1973’den beri yıllara meydan okuyan nostaljik kahvaltı salonunu işletiyor. Akpınar’daki kahvaltı salonunda doğal olarak yapılan inek sütü, ev yapımı gül reçeli, köy yumurtası, özel basma zeytin ve köy peyniri var.

Mustafa Suna, 1964 yılında babasının çocuk yaşta kendini çalışması için bir dükkâna çırak olarak verdiğini anlattı:

“1964’de rahmetlik babam ben 8 yaşlarındayken Akpınar semtinde çalışmam için birisinin yanına verdi. O zamanlar böyle dükkânlar yoktu tahtadan barakalar vardı böyle. Sonradan dükkânlar kerpiç’ten yapılmaya başladı. Kerpiçlerden sonra böyle dükkânlar yapıldı. O zamanlar lokanta yoktu böyle. Malatya’da bir ya da iki tane lokanta vardı o da kebap, kuru fasulye, ıspanak gibi yemekler vardı. Fazla bir yemek türü yoktu. Yedi sekiz tanede “salatacı dükkânı” vardı. Bu dükkânlarda baraklardan yapılmış okul sıraları gibi tek sıralar vardı. Birinde otururlardı birine de yemeklerini koyarlardı. Burada sadece kahvaltılık olarak üzüm, helva, domates salatası vardı. Millet sıra bulamazdı ki otursun, o kadar ki kalabalık olurdu. Daha sonra babamın beni çalışayım diye bıraktığı yerde bir müddet çalıştım ondan sonra askere gittim.”

“BİZİM ZAMANIMIZDA YOKLUK ÇOKTU”

Suna, 1974’de askerden gelerek Malatya’nın ilk kahvaltı salonun açtığını ve 1974’deki yaşam şartlarını da dile getirdi:

“1974’de Akpınar’da kendi şahsıma dükkân açtım. Benim bu dükkân Malatya’da ilk ve tekti. Kahvaltı salonunu ilk açtığımda sütten başka bir şey satmazdım ondan dolayı lakabım “Sütçü Mustafa” kaldı. Sütçü Mustafa’nın yeri neresi diye kime sorsanız herkes burayı tarif eder. O zaman yokluk zamanıydı. Sütler evlerden gelirdi. İnekleri olanlar sütleri getirip bir yere bağlarlardı “süt getireceğim” derlerdi, bizde “tamam getir” deyip birkaç kilo alırdık. Sütler dükkânda bakır tenceler de kaynatılırdı. O zamanlar tabak yok bardak yok eski zamanda hepsi alüminyumdu. Sütleri bardak veya taslara doldurup gelen müşteriye bir ekmekle beraber verirdik. Bizim zamanımızda yokluk çoktu ama her şey istediğin gibiydi. Her şey doğaldı. Zengini de fakiri de gelip şuraya oturup “Usta bana bir tas sütle bir ekmek veya bir buçuk ekmek ver” derdi. Arlanmazlardı eskiden “ Ben zenginim gidip süt içemeyeyim” demezlerdi. Eski zamanlar çok güzeldi. Bize göre güzeldi şimdikilere sorsan beğenmezler şimdiki zaman güzel derler. 12 Eylül’den sonra nerde bir zengin var nerde bir milletvekili, komutan var o gelirdi buraya kahvaltıya. Çünkü başka bir yer yoktu. Süt ikram ederdik özellikle tükürük köftesi çok meşhurdu yetiştiremezdik.”

“HALA SÜT KAYNAR DÜKKANDA”

1974’ten beri kahvaltı salonlarında aynı şekilde devam ettiklerini vurgulayan Suna, eski günleri çok özlediğini de ekleyerek, “Masalarımız, sandalyelerimiz nerden baksanız 40 seneyi aşıyor. Hiçbir şeyi bozmadık o şekilde hala devam ediyoruz. Bazen Almanya’dan, Amerika’dan, Hollanda’dan müşteriler gelirler. “Babamla geldiydik küçükken, bu masada oturuyorduk” deyip ağlarlar, elini masaya sürüp anılarını yâd ediyorlar. O zamanlar bir isim yapmıştık. O günlerimiz çok güzeldi. Ben hala her gün gelir şurada otururum. Akpınar’a bir gün gelmesem olmuyor. İlla geleceğim buraya. Çünkü gözümü burada açtım burada büyüdüm. Daha hala süt kaynar dükkânda. O günler çok güzeldi doyamadım o günlere. Şimdi “bu işi yapar mıydın?” diye sorsalar ben yine bu işi yapardım. Aynı şeyler ama acemilik çekiyorum bazen. Eski dönemle şimdiki dönem arasın da çok fark var.”