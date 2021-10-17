“Malatya’nın hafızasını gençlerimize aktarmamız gerekiyor”

Bir dizi ziyaret için Malatya’ya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “ Sayın bakanımız gerek bakanlık sürecinde, gerek genel başkan yardımcılığı döneminde gerekse de grup başkanvekilliği döneminde Malatya’nın milletvekili olarak görev yapmıştır. Malatya’nın bütün sorunlarıyla ilgili kendilerine gittiğimizde sorunların çözümü noktasında ve ilgili yerlere intikali noktasında Malatya milletvekili gibi hareket etmiştir. Biz, şimdiye kadar Malatya’mıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “ Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malatya benim aynı zamanda ikinci memleketim. Malatya’da milletvekillerimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Malatya’mızın son 10 yılda aldığı yatırımlar bölgenin en yüksek rakamı. Her anlamda her alanda Malatya çok ciddi yatırımlar aldı. Malatya ziyaretimizde TOKİ tarafından yapılan konutların kura çekimine de katıldık. Malatya’da 6 bin 287 konut yapıldı. Devletimiz son derece güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi ve duruşuyla hamd olsun bütün ihtiyaç sahiplerine TOKİ tarafından konutlar yapıldı ve kura çekimini gerçekleştirdik. Tarihimizde Malatya’nın çok özel bir yeri var. Anadolu’nun tarihinde özel bir yeri var. Malatya’nın hafızasını gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Malatya’da olmaktan dolayı memnun olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Gürkan ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a kayısı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren Arslantepe Höyüğü’nün heykelini takdim etti. Ziyaret sonrası AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, yenilenen Büyükşehir Meclis Salonu’nu da gezdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın ziyaretinde Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’da yer aldı.(Bülten)