“Malatya’nın gücünü herkese sunacağız”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da Kurban Bayramı dolayısıyla Malatya Valiliği tarafından Resmi Bayramlaşma Töreni düzenlendi. Törende birlik ve beraberlik mesajları veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Her fırsatta bizim birliğimizi, beraberliğimizi, Malatya’nın gücünü herkese sunacağız” dedi.

Malatya Valiliği tarafından düzenlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen Bayramlaşma Töreni Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirildi. Törene Vali Hulusi Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı’nın önemine vurgu yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bayramlar insanların, ümmetlerin ve milletlerin tarihindeki önemli olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerce coşku ve sevinç içerisinde kutlanan önemli günlere biz, bayram diyoruz. Bu müstesna günlerimizden bir tanesi de Kurban Bayramı’mızdır. Kurban Bayramı’nın bütün hemşerilerimize ve İslam Âlemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayramların paylaşmanın ve beraberliğin timsali olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nice bayramlara eriştirsin. Bayram sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, insanlığı paylaşmaktır. İslam dinimizin bize armağan ettiği bu bayramda da kurbanımızı, merhametimizi ve dostluğumuzu paylaşarak, layık bir şekilde ülkemizin birliği, beraberliği ve dirliği noktasında gayret göstererek, inşallah milletler arenasında daha ileride bir yerde olacağımıza inanıyorum. Bu bayramın Malatya’mıza, ülkemize ve İslam ümmetine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” kelimelerine yer verdi.

“Hepinizin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” Malatya Valisi Hulusi Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Ailelerinizle bu güzel günleri sağlık, sıhhat ve mutlulukla geçirelim. Bu mutluluklar ve sevinçler paylaşarak çoğalır. Bizde sevinçlerimizi ve mutluluklarımızı paylaşarak, çoğaltalım ve birliğimizi, beraberliğimizi daim edelim. Önümüzde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü var. Programa hepinizi bekliyoruz. Orada da birlik ve beraberlik mesajını her yere ve her kesime hep birlikte sunalım. Onun ardından da Kayısı Festivali’miz var. Burada da birlik ve beraberliğimizi dosta, düşmana ilan edeceğiz. Böylece her fırsatta bizim birliğimizi, beraberliğimizi, Malatya’nın gücünü herkese sunacağız.”