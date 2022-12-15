DOLAR

18,6456$% 0.11

EURO

19,8149% -0.46

GRAM ALTIN

1.066,37%-1,41

ÇEYREK ALTIN

1.748,00%-1,12

TAM ALTIN

7.005,00%-1,11

BİTCOİN

330613฿%-0.62124

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’nın göbeğinde şüpheli çanta paniği

Malatya’nın göbeğinde şüpheli çanta paniği

Malatya’nın en işlek noktalarından kuyumcular çarşısına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan spor ayakkabı çıkarken, çarşı yeniden kullanıma açıldı.

Malatya’nın göbeğinde şüpheli çanta paniği
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Olay, saat 17.30 sıralarında kentin en işlek noktalarından biri olan kuyumcular çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı içerisinde bulunan beton saksılardan birinin yanında şüpheli çanta olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

AW781683 02

Bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak çarşıyı yaya geçişine kapattı.

AW781683 03

Bomba imha uzmanları, güvenlik önlemi altında çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın içerisinde bir çift spor ayakkabısı çıkarken, çarşı ekipler tarafından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

AW781683 05

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

GÜRKAN’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.