“Malatya’nın birinci meselesi trafik güvenliğidir”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

“Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için düzenlenen kampanyada konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, hedeflerinin öncelikle trafikteki ölümlü kaza sayısını azaltmak olduğunu kaydetti. Vali Şahin, Malatya’nın birinci meselesinin trafik güvenliği olduğunu belirterek, son dönemde Malatya’da yaşanan kazalara bakıldığında, kazaların tedbirsizlik, dikkatsizlik, uykusuzluk gibi insan hatasından kaynaklandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için dün bir kampanya gerçekleştirildi. İlim yapılan programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle karşıdan karşıya geçen Vali Şahin burada bir açıklama yaparak, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 2021-2030 yıllarını kapsayan bir strateji belgesi olduğunu dile getiren ve bu belgeyle Türkiye’deki ölümlü trafik kazalarının 2030 yılı itibariyle yüzde 50’ye düşürülmesi hedefinin konduğunu söyledi.

“Bu kapsamda eylem planları İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor” diyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, bu Eylem Planı’nın içerisinde çok çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirtti.

“ÖNCELİKLE SÜRÜCÜLERİ HEDEF ALIYORUZ”

Düzenlenen kampanyaları hatırlatan ve önceliklerinin kazalardaki ölüm oranlarını azaltmak olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

“Örneğin ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ gibi etkinliklerimiz olmuştu. Bugün de Türkiye’mizin her ilinde eş zamanlı olarak yine İçişleri Bakanlığımızın tensipleriyle eş zamanlı bir etkinlik yapıyoruz. Bütün gençlerimiz, arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla beraber yeni mottomuz ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu.’ Burada öncelikle sürücüleri hedef alıyoruz ve sürücülerin yaya geçitlerindeki duruşunu aslında bir hayata saygı duruşu olduğu bir mesajını iletiyoruz. Hedefimiz mutlaka ve mutlaka trafikte öncelikle ölümlü kazaların sayısını azaltabilmek. Bu hususta Malatya’mızın temel problemlerinden birisi de maalesef trafik. Bu sabah Maalesef Yazıhan ilçemizde 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir trafik kazası meydana geldi. Geçen hafta sonu da hepimizin içini yakan bir ailenin yok olduğu, 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz bir ölümlü bir trafik kazası daha yaşandı. Malatya’nın da birinci meselesi bence trafik güvenliğidir. Son dönemde Malatya’da yaşanan kazalara baktığımızda tedbirsizlik, dikkatsizlik, uykusuzluk gibi insan hatasından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kampanyalarla hedefimiz trafikteki unsurunun kazalara sebebiyet oranını olabildiğince azaltabilmek. Ölümlü kazaları azaltabilmek, özellikle de yaya kayıplarını azaltmak. Netice itibariyle bu bir kültür işidir. Bu kültürü oluşturabilmek de zaman ister. Daha çok küçük yaşlardan başlanması gereken bir trafik kültürü, bir trafikte karşı tarafa saygı kültürü tesis etmek gerekir. Bütün amacımız tüm paydaşlarımızla beraber bunu tesis edebilmek.”

“YAYALAR DA TRAFİK KURALLARINI ÇİĞNİYOR”

Gazetemizin, “Yaya geçitlerini kullanmayıp, yolun her tarafını yaya geçidi olarak kullanan vatandaşlarımız var. Bunun için neler yapılması gerekiyor?” sorusunu cevaplayan Vali Şahin, “ Yine insan unsuru. Sürücüler trafikte trafik kurallarını çiğniyor değil, yayalar da çiğniyor. Yaya geçitlerini kullanımıyla ilgili bir kültürün tesis edilmesi lazım. Biliyorsunuz öncelikle trafik ışığı varsa buna uyacağız. Işık yoksa yaya geçidini yaya kullanacak, yaya yaya geçidini kullandığı zaman sürücüler duracak. Yaya geçidi dışında yayaların karşıdan karşıya geçmesi trafik kurallarına aykırıdır. Dolayısıyla bu husus sadece sürücülerin meselesi değil, aynı zamanda yayaların da meselesidir. Bu bir kültür meselesidir. Olabildiği kadar bu hususta çalışmamız lazım. Bunu başardığımızda göreceksiniz ki, gelişmiş ülkelerdeki o çok düşük ölümlü kaza oranlarına bizler de inşallah ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardın Vali Şahin, beraberinde protokol ve öğrencilerle birlikte sürücülere kampanya hakkında bilgiler vererek, onlara kırmızı düdük, şapka ve broşür takdim etti.