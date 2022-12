MALATYAMIZA BU REVA MI?

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yaklaşık 2 gündür yağan yağmur kısa aralıklı olsa da vatandaşlara sıkıntılar yaşatıyor. Bu sıkıntıların en büyüğü de en temel haklarından biri olan sağlık hakkından yaralanmak isteyen vatandaşların gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde bulunan üst geçitte yaşanıyor.

Yaklaşık bir hafta önce bakım çalışmaları nedeniyle döşemeleri sökülen üst geçitte yağmur yağması sonucunda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar üst geçidi kullanırken biriken sular nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Akıllardaki soru ise şu: “Döşemesi sökülen üst geçidin bakımı ne zaman tamamlanacak, vatandaşların çektiği sıkıntılar ne zaman son bulacak”. BUSABAH gazetesi olarak biz de bu konu hakkında vatandaşlara mikrofonu uzatarak “Üstgeçidi kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz?” sorusunu yönelttik ve aldığımız cevaplar ise dikkat çekiciydi.

Vatandaş olarak üst geçidi kullanırken zorlandıklarını ifade eden Aysun Canbay isimli vatandaş, “Vatandaş olarak zorlanıyoruz ama aslında bunları düşünmeleri lazım. Belediyenin bunları düşünmezi lazım. Sabah geldiğimizde burası bayağı bir sırılsıklam suydu” şeklinde konuştu.

Üst geçide çıkarken merdivenlerin döşemeleri sökük olduğu için zorlandıklarını söyleyen Nursel Dilek isimli vatandaş ise, “Biraz daha bakımlı olsa iyi olacak, çıkarken zorlandık. Burada önce döşeme vardı şu an yok. İnşallah yapılır en kısa zamanda çamur baksanıza. Zorlanıyor insanlar” ifadelerine yer verdi.

“SADECE SEÇİMLERE YAKIN DEĞİL…”

Vatandaşların kayarak düşme tehlikesi yaşayabileceklerini vurgulayan Muhammed Berk isimli vatandaş , “Vatandaşlar kayarak düşebilirler. Düzeltilmesi gerekiyor, vatandaşlar olarak talebimiz belediyenin sadece seçimlere yakın değil de genel olarak şehrin her yerini kontrol edip yapması” dedi.

İsmini vermek istemeyen yaşlı bir vatandaş ise, “Yaşlılar olarak zorlanıyoruz basamaklar ve bu döşemesi sökülen yerler yapılsa güzel olur ama yapmıyorlar ne yazık ki” söyleminde bulundu.

“YAĞMURDA İŞ YAPILMAZ”

Döşemesi sökülen üst geçit hakkında konuşan Belediye Personeli Fevzi Güleç, “Köprü devamlı bizim kontrolümüzde, gerekli çalışmalarda belediye tarafından yapılacak. Yağmur dolayısıyla önce lastikler döşeli idi. Kaplama vardı. Onda ufak bir su birikintisi, göllenme olduğu için bakıma alındı köprü. Lastikler kalkalı 3-4 gün bir şey oldu. Herhangi bir malzeme sıkıntısı ya da tedarik yok şu an o yüzden bekliyor. Bu çöken yerlere dolgu yapılacak ve daha iyi olacak. Yani belediye şu an çalışma esnasında, vatandaş sabah biraz su göllenmişti belki şikayet çok gidebilir ama belediye şu an çalışmalar yapılıyor. 3-4 gün oldu bu eski düzen kalktı. Yağan yağmurda da çalışılmaz yani şu yağmurda iş yapılmaz. Yağmurlar kesildi mi, burası güzel bir şekilde düzenlenecek.”dedi.

Bakım çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Bir önce yapılsa iyi olur, daha önce güzeldi ama bazen boşluklar vardı düzeltilirse hastalar için çok daha iyi olur. Çünkü genelde hasta geçişleri var ”şeklinde konuştu.

Malatya’nın hizmet konusunda çok eksik olduğunu ifade eden Nihat Kaya isimli vatandaş, “Malatya bu konularda çok eksik. Hastanenin etrafının biraz daha düzgün olması lazım. En çok engelliler zorlanıyor, çok eksik. Asansörlerin bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor ben mesela engelliyim ameliyatlıyım şu an. Hangi belediye bakıyorsa eksik. En çokta Yeşilyurt belediyesinde bu konuda sıkıntılar var, Battalgazi belediyesi yine biraz daha iyi çalışıyor” dedi.

“YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ VAR”

Döşemelerin sökülmesine rağmen her hangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Bedri Gökçe isimli vatandaş, “Suyun içinde yürüyoruz, herhangi bir çalışmada yapılmıyor, söktünüz niye bekliyor, onu anlayamıyorum. Kaç sefer söyledik ama herhangi bir çalışma yapılmıyor, insanlar su içinde kalıyor” dedi.

“Üst geçit bizi zorluyor çamur olmaması lazım. Daha güzel yapılması lazım” diyen ismini vermek istemeyen bir vatandaş sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçekten şu an biz durumumuz iyi yürüyüp, çıkabiliyoruz ama hastalar çok sıkıntı yaşıyor. Diyecek başka bir şey bulamıyorum.”

Yaşlı bir vatandaş olarak üst geçidi kullanırken zorluk yaşandığını söyleyen Zeynep Demirtaş isimli vatandaş ise, “Yollar çamur, yaşlı bir vatandaş olarak zorlanıyorum, 75 yaşındayım. Daha yaşlı, engelli vatandaşlarımız var. Talebimiz iyi bir insanın başımıza gelmesi. Basamaklarda kaplama yok, ayağımız kayıyor, düşüyor sakatlanıyoruz” şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, “Köprü de sıkıntı var sizde görüyorsunuz. Talebimiz yapılması özellikle yağmur yağdığı zaman zorlanıyoruz. Belediyeye iş düşüyor.” diye konuştu.