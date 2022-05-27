Malatyalıların uzay yorumu…

ÇİĞDEM ERHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğini açıklaması kamuoyunda merak uyandırdı. Özellikle “Uzaya kim gidecek? ” sorusunu Malatyalılara sorduk ve aldığımız yorumlar oldukça ilginç ve önemliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı çerçevesinde ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak. Açıklamanın akabinde uzay yolculuğuna çıkmak isteyen binlerce vatandaş ilk günden başvurularını yaptı.

BUSABAH gazetesi ve BUSABAH TV olarak konuyla ilgili sokağın nabzını tuttuk. Malatyalı gençlerin bir kısmı uzay deneyimi yaşamak istediklerini dile getirirken bir kısmı da “uzaya gitmek yerine gençlerin önünü açsalar daha iyi olacak” diyerek düşüncelerini ifade ettiler.

Malatyalı gençlerin ironik uzay yorumları şu şekilde;

“MARKETE GİDEMİYOR MİLLET KALDI Kİ…”

Türkiye’de uzaya gitmenin bir hayal olduğunu dile getiren Muhammed Polat isimli genç, “Böyle bir hayal kuramıyoruz ki Türkiye’de. Millet şuradan şuraya markete bile gidemiyor. Ülkemizden başta ekonomi olmak üzere baya sıkıntılar var. Arkadaşlarımın hepsi öğrenci geçinemiyorlar bile. Türkiye için hayal gibi bir şey uzaya gitmek. Ben ülkenin o kadar geliştiğini düşünmüyorum” dedi.

“UZAYA GİTMEK İSTEMEM”

“Uzaya gitmek istemem” diyen Yusuf Ayhan isimli öğrenci de,“Ben uzaya gitmek istemem. Ülkem güzel, yaşadığım şehir güzel. Ülkemde yaşamak varken uzaya neden gideyim. Uzayda Türkiye’yi göreceğim ama bence yukarıdan görmek yerine gezerek görmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİYİ DÜZELTSELER DAHA İYİ OLUR”

Türkiye’de değil uzaya gitmenin hayal kurabilecek bir ortamın dahi olmadığını ifade eden Furkan Batu isimli genç ise, “Uzaya gitmek isterdim fakat ön koşularında çok iyi derecede İngilizce bilmek gerektiği var. Maalesef bu konuda tam değilim. Ülkemizde insanların hayal kurabileceği çok da düzgün bir ortam yok gibi görünüyor. Uzay’dan ziyade önce ekonomiyi düzeltseler daha iyi olur geleceğimizi görmek açısından” sözlerini kullandı.

“UÇA UÇA GİDERİZ”

Muhammed Fatih isimli vatandaş ise, uzaya gitme gibi bir imkân olduğunda gidebileceğini belirterek, “Uzaya gitme gibi bir imkânım olsa uça uça giderim. Ülkemin tarihine adımı altın harflerle yazdırırım bu gurur verici olurdu. Eğlencelide olurdu aslında. Zaten Urfalıyım, güneşe de yakınız, bir de uzaya giderim tam olur” şeklinde konuştu.

“FARKLI GALAKSİLERİ GÖRMEYİ ÇOK İSTERDİM”

İmkân verildiğinde uzaya gidebileceğini belirten Müslüm Ataş da, “Uzaya tabii ki gitmek isterim. Farklı galaksileri görmek lazım. Özellikle bilim kurgu filmlerini çok severim. Hatta Yıldızlar Arası filmi vardı. Çok etkilenmiştim o filmden. Farklı galaksileri görmeyi, yıldızları daha yakından izlemeyi çok isterdim. En azından tecrübe etme şansım olacaksa uzay kıyafetiyle y ürüyüşü yapmak çok isterim. Bildiğim kadarıyla uzaya çıkan bir Türk’te yoktur. Ben ilk olabilirim” sözleriyle dile getirdi.

“YA ESİR KALIRSAM!”

Uzaya gitmeyi istemediğini şu sözlerle dile getiren Zeynep Gürbüz isimli genç vatandaş, “Uzaya gitmek istemezdim. Çünkü geri dünyaya gelemem diye korkarım ya esir kalırsam. Y ad geldiğimde yıllar geçmiş olursa diye korkuyorum. Ben çok riskleri seven biri değilim” dedi.

“KARARSIZIM”

Son olarak düşüncelerini paylaşan Ebru Çelik isimli genç, “Uzaya hem gitmek isterdim hem de gitmek istemezdim. Gitmek istemememin sebebi; Ülkemi temsil etmek açısından vurur verici bir deneyim olurdu. Gitmek istemememin sebebi ise, uzayla ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Orada ölür kalırım diye korkuyorum. Birde roket güneşe yakın olursa patlarız valla, korkuyorum” ironik cevap vererek düşüncelerini aktardı.