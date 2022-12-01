Malatyalıları bugün nasıl bir hava bekliyor?

1 Aralık Perşembe günü Malatya’da hava nasıl olacak?

İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu!

Bugün Malatya’nın bir çok bölgesinde sis görülürken hava durumu ise şöyle,

Merkez Parçalı çok bulutlu 12

Akçadağ Parçalı çok bulutlu 13

Arapgir Parçalı çok bulutlu 12

Arguvan Parçalı çok bulutlu 10

Battalgazi Parçalı çok bulutlu 13

Darende Parçalı çok bulutlu 11

Doğanşehir Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 12

Doğanyol Parçalı çok bulutlu 15

Hekimhan Parçalı çok bulutlu 12

Kale Parçalı çok bulutlu 13

Kuluncak Parçalı çok bulutlu 13

Pütürge Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 13

Yazıhan Parçalı çok bulutlu 14

Yeşilyurt Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 13

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