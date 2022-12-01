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Malatyalıları bugün nasıl bir hava bekliyor?
1 Aralık Perşembe günü Malatya’da hava nasıl olacak?
İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu!
Bugün Malatya’nın bir çok bölgesinde sis görülürken hava durumu ise şöyle,
Merkez Parçalı çok bulutlu 12
Akçadağ Parçalı çok bulutlu 13
Arapgir Parçalı çok bulutlu 12
Arguvan Parçalı çok bulutlu 10
Battalgazi Parçalı çok bulutlu 13
Darende Parçalı çok bulutlu 11
Doğanşehir Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 12
Doğanyol Parçalı çok bulutlu 15
Hekimhan Parçalı çok bulutlu 12
Kale Parçalı çok bulutlu 13
Kuluncak Parçalı çok bulutlu 13
Pütürge Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 13
Yazıhan Parçalı çok bulutlu 14
Yeşilyurt Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışlı 13
Malatya’da kentin birçok noktasında sis etkili oldu
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