Malatyalılardan Kuran-ı Kerimi yakma eylemine tepki!

Malatya’da İsveç ve Danimarka’da devlet izni ile gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemlerine tepki için yürüyüş düzenlendi.

Malatya’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’i yakma eylemlerine tepki için bir araya geldi.

Yeni Caminde bir araya gelen çok sayıda Malatyalı Kernek Karagözlüler camiye kadar yürüdü.

Yürüyüş ardından grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, İslam’a ve müslümanlara uzanan elleri kırmasını da bildiklerini söyledi.

İsveç ve Danimarka’da gerçekleştirilen hadsizliğe izin verenleri, destekleyenleri büyük bir talihsizlikle ve ibretle izlediklerini belirten Söylemez “ Bir aydan fazla bir süredir, işgalci, terör şebekesi, siyonist İsrail, Filistinli kardeşlerimize saldırılarını arttırmakta, her gün işgal altındaki topraklardan katliam ve şehadet haberleri gelmektedir. Rabbim, şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Rabbimizin tüm insanlığın kurtuluşu için, bir hayat rehberi olarak indirmiş olduğu Kur’an-ı Azimuşşana yapılan saldırılar, tüm insanlığa yapılmıştır. Biz Müslümanlar olarak, hiçbir dinin kitabına, ibadethanelerine bu tür saldırıların yapılmasını kabul etmiyoruz. Buradan Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini selamlıyor ve yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Tüm müslümanları, müslüman liderleri sivil toplum kuruluşlarını değerlerimize ve masum Filistinli kardeşlerimize yönelmiş olan bu saldırılara güçlü bir şekilde karşı koymaya İslam’ın hakkıyla anlaşılıp gereğince yaşanması noktasında izzetli ve vakur bir duruşa davet ediyoruz.” Diye konuştu