“malatyalılardan istirhamım var”

Sarı kırmızılı takımın sportif direktörü İzzet Erdoğan, “Ben bugün varım yarın yokum. Hoca bugün var yarın yok. Başkan bile bugün var yarın yok. Geçmişte bunun örneği var. Malatyaspor eğer iyi yönetilmezse, desteklenmezse gittiği yeri gördünüz. Bu kulüp UEFA’da ülkemizi temsil etmiş. Bireysel husumetler kenara atılarak, kısır çekişmeler kenara bırakılarak, camia olarak birlik olabilirsek bu kulübün başaramayacağı bir şey yok” sözleriyle camiadan takımlarına destek olmalarını istedi.

Yeni Malatyaspor’un şampiyon olmasının Türkiye’de devrim yaratabileceğini kaydeden Erdoğan, “Buna bakıldığında Malatyaspor’un UEFA’ya gitmesi de bir devrimdir. Malatyaspor’a bir ivme kazandıralım istiyoruz. Ligde ilk 10’da oynayan, düşme hattıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, ilk 10’da oynarken de bir veya iki tane yerli ya da yabancı futbolcu satan kendi çarkını çevirebilen maddi anlamda rahatlayan, altyapısına biraz daha yatırım yapan, altyapısından gelen kardeşlerimize yol açabilen spor şehri olmayı becerebilen bir takım olmak istiyoruz. Benim vizyonum ve misyonum bu. Başkanımla beraber. Ben 7 saatlik konuşmanın ardından bu görevi kabul ettim. Bu saydıklarımın hepsi bir süreçtir. Bunları ne kadar hızlı hayata geçirmeyi sağlarsak bunlar tek başına ben ya da başkanımla olmuyor. Basının, taraftarın ve şehrin ileri gelenlerinin buna katkı sunması lazım. Bunlar ne tek başına başkan Adil Gevrek’in becerebileceği işler, ne de İzzet Erdoğan’ın tek başına becerebileceği işler. Biz temelini atalım istiyoruz. Ve attık. Başkan tanıdığım en sabırlı insanlardan birisi. Şehri çok iyi tanıyor. Şehirden uzak kalıyor görünüyor ama buranın insanı. Her geldiğinde annesinin köyüne giderek orada zaman geçiriyor. Otelde kalmayan bir adam. Has bel kader bende bu şehre ilk kez geldim. Bende sizin misafirinizim. Şehri yeni yeni tanıyorum. Bende bu şehirdeki birlikteliği görmek istiyorum ki bir şeyler yapalım. Yoksa en basiti bırakır gidersiniz” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK ÜZÜLENLER BİZLERİZ”

Bugüne kadar birlikte çalıştığı teknik adamlar arasında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz’un yerinin ayrı olduğunu kaydeden Erdoğan, “Muhteşem hocamız var. Çalıştığım hocalar içerisinde saygı duyduğum güzel bir insan. Takımı iyi yönetiyor. Mesela onu da eleştiriyorlar. 3’lü sistem oynatıyor diye. Sistemler çok önemli değildir. Sonuçlar önemlidir. Biz şuan da sonuç alıyoruz. Lütfen bu sonuçlara destek versinler. Hocamıza ve futbolcularımıza destek verelim. Bir mağlubiyetin ardından takımın öbür maça kadar olan süreci kalem kalem anlatmaya kalksam kimse bu durumu yaşamak istemez. Mağlubiyet alınca en çok üzülenler bizleriz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ