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Anasayfa / Genel / Malatyalılara müjde! Geliyor sonunda…

Malatyalılara müjde! Geliyor sonunda…

Malatyalılara müjde! Geliyor sonunda…
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışlarının 28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Malatya‘da da yağacağı tahmin ediliyor.  Açıklamada, “Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak 2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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