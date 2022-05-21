“Malatyalılara ihanet sayarım!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeni Malatyaspor’un Yıllık Mali Genel Kurul toplantısına katılacak olan delegelere uyarıda bulundu. Fendoğlu, “Kongreye gidip ibra edecek delege varsa Malatya’ya, Malatyaspor’a ve Malatyalılara ihanet etmiş sayarım” dedi.

MURAT İPEKTEN

MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamayla, görev süresi boyunca şeffaf bir yönetim sergilemeyen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in mali kongrede delegeler tarafından ibra edilmesi halinde Malatya’ya ihanet edileceğini söyledi. Fendoğlu, “24 Nisan’da kongre kararı aldı, ‘aday değilim, bıraktım’ dedi. Bir istifa yazısı görmedim. Kongre iptal edildi ve mali kongre kararı aldılar. ‘Kendilerini ibra etme’ kararı aldılar. Orda da bir madde koymuş, ‘Başkanın tensip buyuracağı bir şahıs kulüp adına veya başkan adına konuşur.’ diye. Muhtemelen mali kongreye gelmeyecek, kendini temize çıkartacak. Ben eğer o gün Malatya’da olursam, elimi kaldırırım, ‘ibra etmiyorum’ derim. Ben buradan da söylüyorum, ‘ibra etmiyorum’, helal da etmiyorum, hakkım da haram olsun, Malatyalının hakkını yiyende sürüm sürüm sürünsün. Net. Delegeler tarih yazar. Buradan sesleniyorum; kongreye gidip ibra edecek delege varsa Malatya’ya, Malatyaspor’a ve Malatyalılara ihanet etmiş sayarım ben. İbra etmesinler. Tüm Malatyalılar, o kongre günü o salonda olsun, izlemeye gitsinler. Yönetimin ibra olmaması lazım. Eskiden vergisini vermeyenler kara liste olarak asılıyordu. Yönetimi ibra eden olursa onları kara listeye alırız. İbra olur, tekrar yönetime seçilirse yapacak bir şey yok. Bu konuda tek başıma olduğuma inanıyorum. Malatyaspor üzerinden siyasi hesabı kim yapıyorsa mutlaka ayağına dolanır. Benim Malatyaspor üzerinden hiçbir hesabım olmadı, anlım açık, başım dik. Ben siyasi gelecek için plan yapmam, bu yanlıştır. Malatya’nın üzerinden tepinmesinler” şeklinde konuştu.