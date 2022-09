Malatyalılar zamlar hakkında ne düşünüyor?

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Vatandaşların geçim sıkıntısının olduğu bir dönemde zam yapılmasaydı iyi olurdu şeklinde konuşan Muzaffer Atalan, “En son elektrik faturasına 347 TL ödedim, gelecek ay zamla birlikte herhalde 500 TL ödeyeceğiz, demek ki yenidünyanın kuralı bu, zam gelecek vatandaş alışacak” dedi.

Yaptığı haberlerle gündemi belirlemeye devam eden BUSABAH gazetesi bu haftada sokağın nabzını tuttu. Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen sokak röportajlarının bu hafta ki konusu ‘Elektrik ve doğalgaza yüzde 20 oranında yapılan zam’ oldu.

Elektrik ve doğalgaz’a yapılan yüzde 20 oranındaki zam hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna Malatyalıların verdiği cevaplar şu şekilde oldu:

“DEMEK Kİ HALK MEMNUN”

Elektrik ve doğalgaza çok yüksek oranda zam yapıldığını belirten Fetih Karakaya, “5 bin 500 TL, asgari ücretin konuşulduğu yerde evlere bin, bin 500 TL civarında faturalar gelecek. Allah bu millete kolaylık versin. Benim maddi durumum iyi şu an giderlerimi karşılayabiliyorum ama sıkıntıya girecek olan alt gelir grubu onların düşünmesi lazım ama alt gelir grubu bu olaydan keyif alıyor anladığım kadarıyla çünkü bu zammı yapan iktidara destek veriyor demek ki halk memnun” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYE ZAM GELİYOR”

En son 255 TL elektrik faturası ödediğini söyleyen ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Her şeye zam geliyor, asgari ücret alıyoruz ne elektriğe, ne doğalgaza ne de diğer faturalara yetiyor. Yapacağımız bir şey yok mecbur çalışacağız. Aldığımız maaşı oralara ödeyeceğiz, aç kalırsak öleceğiz, aç kalmazsakta böyle yaşamaya devam edeceğiz. En son 255 TL fatura ödedim. Önce 180-120 TL arası geliyordu. Şimdi tekrar zam geldi. Doğalgaza da zam geldi ona da 150 TL ödedim, su biraz daha uygun zaten her şey pahalı kiralar pahalandı. 1+1 ev kirası 2 bin 500 TL istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR NANKÖRDÜR”

Dünyada ekonomik bir kriz olduğunu söyleyen Vahap Aksüt, “ Elektriğe ve doğalgaza zam geliyor ama devlet maaşlara da zam yapıyor mecburen elektrik ve doğalgaza da zam yapılacak şu zamanda bir dünyaya bak, bir de Türkiye’ye bak. Türkiye her alanda bütün dünyadan daha güzel. Ekonomisi güzel, eksik bir tarafı yok. Böyle bir devlet ve böyle güzel bir hükümet dünyada yok. Dünyada herkes Türkiye’yi takdir ediyor ama bizim insanlarımız takdir etmiyor. İnsanlar nankördür, ne kadar versen de yok derler. Şimdiki zaman da kim aç, kiminin sofrasında 10 çeşit, kiminin sofrasında ise 2 çeşit yemek var ama çok şükür kimse aç değil” dedi.

“ZAM GELECEK VATANDAŞ ALIŞACAK”

Vatandaşların geçim sıkıntısının olduğunu ifade eden Muzaffer Atalan, “Ekonomiye baktığımız zaman her şeye zam geldiği gibi tabii ki elektriğe de zam gelecek ama vatandaşların ister istemez bir geçim sıkıntısı var. Yani bu dönemde zam düşünülmeseydi iyi olurdu. Yine de devletimiz daim olsun, halk olarak her zaman devletimizin yanındayız. En son elektrik faturasına 347 TL ödedim, gelecek ay zamla birlikte herhalde 500 TL ödeyeceğiz. Doğal gaza da zam geldi ama kömür fiyatlarını düşündüğümüzde doğal gaza gelen zam hiçbir şey. Şu an bir ton kömürün fiyatı 3 bin 600 ile 3 bin 700 TL arasında değişiyor. Halk olarak cimriyiz, evi ısıtıyoruz senede 3-4 bin TL para ödemiyoruz. Vatandaş bir ton kömür, bir ton odun alıyor sadece bir odayı ısıtıyor. Biz evi komple ısıtıyoruz 3-4 bin TL tutmuyor. Yani bana normal geliyor çünkü dışa bağımlı olduğumuz için zamlar olacak buna halk olarak ta alışmamız gerekiyor çünkü 20 senedir biz bedava yaşıyormuşuz, bu ülke de hiç kimse kadir kıymet bilmiyormuş demek ki yenidünyanın kuralı bu, zam gelecek vatandaş alışacak.”

“EN SON 350 TL ELEKTRİK FATURASI ÖDEDİM”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş zamların abartılı geldiğini belirterek “Zamlar fazla geliyor, abartılı geliyor ama yapacak bir şey yok. En son 350 TL elektrik faturası ödedim. Çok kullanmıyorum ama çok geliyor. Her şeye zam geldi bu zamları da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa bağlıyorlar ama doğrusu ne bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise “Tüketirsen ödersin, tüketmezsen ödemezsin bu kadar basit. Kim olursa olsun zammını koyacak, zamsız bir şey olamaz” diye konuştu.