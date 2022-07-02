MALATYALILAR YENİ VALİMİZE GÜVENİYOR

Sayın Valim,

Öncelikle memleketimize hoş geldiniz… Bu mektubu çok uzaklardan kaleme aldım.

Her memleketin kendine göre sıkıntıları dertleri vardır.

Spor adamı olarak bizi yakından ilgilendiren ana konu şehrimizin ismini taşıyan futbol kulüplerinin içler acısı durumu…

Artık zat-ı alinizin kaderi midir? Bilmen ama geldiğiniz Batman şehrinde de aynı sorunlara epey mesai harcamışsınız.

Bir litre suya muhtaç olan ve ligin sonlarına demir atmış bir şehri vermiş olduğunuz çok değerli çabalar ile şampiyon yapmışsınız.

Tabi 5 milyon borç nere 400 milyon borç nere? Arada epey farklar var.

Ancak hikaye aynı yönetimi istifa etmiş borç batağında ki bir kulüpte atmış olduğunuz doğru adımlar ile önce ilk yıl borçlar temizlenmiş ikinci yıl takım hüviyetine bürünmüş üçüncü yılda da verdiğiniz emeklerin karşılığını alıp şampiyon olmuşsunuz.

Bu yapmış olduğunuz değerli çalışmaların aynısı bizim şehrimiz içinde istiyoruz.

Zat-ı alinizin gelmeden ve geldikten sonrada şehrimizin ismini taşıyan kulübümüz için epey bir araştırma yaptığınızı düşünüyorum.

Yeni Malatyaspor takımı 3 yıl öncesine kadar Süper Lig’de borçsuz bir kulüpken atılan yanlış adımlar ile borç batağına da küme düşmüştür.

MEVCUT YÖNETİM

Milletvekillerimizin Büyükşehir Belediye Başkanımızın spor kamuoyunun onca uyarılarına rağmen istifa etmemiş ve ne yazık ki takım göz göre göre kendi kaderine terk edilmiş.

2 tane Cumhurbaşkanı çıkarmış sanat, siyaset ve iş dünyasında söz sahibi olan böylesi mükemmel bir şehre bu durum yakışmamaktadır.

Malatya şehrinin paradan çok futbolu bilen futboldan anlayan temsil yeteneği güçlü olan değerlere ihtiyacı vardır.

Evet borç büyük ve ivedi şekilde çözülmesi gereken sorunlar var ancak bunlar birlik beraberlik içinde çözülebileceğini düşünüyorum.

Kongreye kadar başkanlık için ismi geçen iş adamları ile sayın büyükşehir belediye başkanımız ile toplantılar yapacağınıza dair duyumlar aldım.

Umarım bu toplantılar başarılı geçer ve doğru bir isim üzerinde karara varırsınız.

Artık kongrelerimiz de siyasilerimizi, valimizi, belediye başkanımızı görmek istiyoruz.

Birlik beraberlik içinde şehrimizi layıkıyla ile temsil edecek başkan adaylarını ve güçlü yönetimlerini görmek en büyük arzumuz.

Bizim kulübün sırtından yat, kat sahibi olan başkanlara değil yüreğini ortaya koyacak yiğitlere ihtiyacımız var.

Tabi ki İşini doğru yapan yürekli iş adamlarımızı tenzih ediyorum.

Sayın Valim Zat-ı alinize güveniyoruz sizinle yeniden başaracağımıza inanıyoruz..