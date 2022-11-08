Malatyalılar TOGG hakkında ne düşünüyor?

SİNEM HATUN DAVUT

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirketi. Türkiye’nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili, tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni topladı. Ayrıca Türkiye’nin akıllı otomobili TOGG, ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimlerini taşıyan renklerle satışa sunulacak. Malatya halkı da yerli ve milli otomobil TOGG’u yorumladı.

Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili TOGG, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla battan indirilmişti. Peki vatandaşlar yerli ve milli otomobili TOGG hakkında neler düşünüyor, bu sorunun cevabını Malatya halkı verdi. İşte vatandaşların düşünceleri…

Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan otomobilde emeği geçen herkese teşekkür eden Mustafa Yiğit, ‘’Güzel bir projeydi ama kimse beklemiyordu. Kimin emeği geçtiyse Allah ondan razı olsun. Yıllarca biz hep Almanların araçlarını kullandık ki hala kullanıyoruz. Yarın öbür gün kendi ürettiğimiz araçları kullanmaya başlayacağız. Bu güzel bir olay. Artık dünyaya da satacağız, Türkiye büyüyor kimse bunu inkâr edemez. Bu ülkeye kim bir çivi çaktıysa Allah onun işini gücünü rast getirsin. Türkiye’ye fayda verecek bu gibi projelerin karşısında duranlara da Allah fırsat vermesin. Maddi durumu olanların almasını tavsiye ederim. Daha önce bu şahin, doğan falan çıktığında en çok onlar satıldı. Çünkü ülkemizin arabası diye. Patenti bizim değildi ama yine de ülke koktuğu için vatandaşlarımız aldı. Şu anda makam arabalarımızın hepsi Alman arabası, kendi arabalarımız makam arabası olsun. Bu gurur verici bir olay tabi. Maddi durumumuz iyi olsa kesinlikle alırız’’ dedi.

“MİLLİ VE YERLİ OTOMOBİLİMİZ OLDUĞU İÇİN ÇOK SEVİNDİK”

Yerli otomobilin fiyatından memnun olamayan Harun Uçar, ‘’Kendi milli ve yerli otomobilimiz olduğu için çok sevindik. Ama fiyat konusu biraz kafa karıştırıyor. Kendi milli otomobilimizi biz alamayacaksak anlamı kalmaz’’ şeklinde konuştu.

TOGG’un milli olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Hasan Mert, ‘’Şu anda dünya çapında arabalarına baktığımız zaman birçok ülkenin arabası kendi ülkesini temsil ediyor. Artık bizim milli otomobilimizde Türkiye’yi temsil edecek. Bizim için önemli olan TOGG’un milli olması. Bence çok güzel bir proje’’ dedi.

Yeni arabayı almaya gücünün yetmediğini söyleyen Ferhat Yalçın, ‘’Bence çok güzel bir proje, Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye her türlü proje yaptı ama dış güçler ve iç güçler bırakmıyorlar. İnşallah Erdoğan her şeyi başaracak ve onun arkasındayız. Türkiye’deki bu kadar hizmetleri bilmezler gençler ama büyüklere sorun eskide yaşananları bilirler. Yeni arabayı maddi gücüm yetmediği için alamam. Renklerini televizyondan gördüm hepsi çok güzeldi’’ ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Öncelikle Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Mehmet Mirer, ‘’Yıllardan beri özenilen bir şeydi. Piyasada başka ülkelerin arabaları memleketi kuşatmış, TOGG’un çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. Bir de bu proje çok çabuk hayata geçirildi, çok mutluyuz yani. Artık yerli arabamızı caddelerde, sokaklarda görürsek çok gururlanırız. Burada emeği geçen A’dan Z’ye en baştan en alttaki işçisine kadar çalışan herkesi kutluyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Otomobilin tüm renkleri birbirinden güzel, ayrım yapamıyorum çünkü hepsi çok güzel. İmkânım ve şartlarım elverirse almayı da düşünüyorum’’ ifadelerini kaydetti.

Yerli ve milli otomobilin dünyanın en güzel işi olduğunu kaydeden Mehmet Selçuk, ‘’Çok güzel bir proje gurur duyuyoruz. 1962 senesinde Anadol yapıldı ve bunu da ne yaptılar ettiler iptal ettiler. Yerli otomobilin tüm renkleri güzel, tabi herkesin kendine göre bir rengi vardır. Eğer imkânım olursa kesinlikle alırım TOGG’u’’ dedi.

“İMKÂNIM OLSA BİR GÜN DURMAM”

Vatandaş Avni Duman, ‘’Bu bir gurur, bu bir vatan sevgisi, bu bir başarı sağ olsunlar yapanlara, Türk malı dedirtenlerden Allah razı olsun. İmkânım olsa bir gün durmam alırım milli arabamızı’’ şeklinde konuştu.

Vatandaş Kazım Aksoyucu, ‘’Çok güzel, çok mükemmel ama fiyatı 40 ile 50 arasında olması lazım. Kimse 400 bine 800 yüz bine eli yetişmez. Vatandaş alamayacak durumda olursa araba murdar olur’’ diyerek sözlerini noktaladı.