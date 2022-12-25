Malatyalılar Dikkat! Kar Geliyor!

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya ve bölgede bugün ile yarınki hava tahmin raporunu yayınladı.

Genel olarak yağışlı havaların olacağına dikkat çekilen raporda şunlara yer verildi:

“Bölgemiz genelinde 26.12.2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülecek olan yağışların karlakarışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların Adıyaman, Malatya ve Elazığ’ın güney ilçeleri (Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol, Doğanşehir, Sivrice, Maden) ile Tunceli’nin kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür, Hozat) yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Rüzgârların kuzeyli yönlerinden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.”

“Ulaşımda aksamalar – su baskını – sel – buzlanma – don olayı gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısının da yapıldığı raporda, “Oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi. (Bülten)