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Anasayfa / Spor / Malatyalı yüzücüler madalyaya doymuyor!

Malatyalı yüzücüler madalyaya doymuyor!

Malatyalı milli yüzücüler Burcunaz Narin ve Tuna Erdoğan, Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Şampiyonasında madalya kazandılar.

Malatyalı yüzücüler madalyaya doymuyor!
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MURAT İPEKTEN

Yüzme branşında sergiledikleri başarılı performansla göz dolduran Malatyalı genç sporcular Burcunaz Narin ve Tuna Erdoğan, Kocaeli’nde 5-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü. Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilen şampiyonalarda bugüne kadar birçok madalya kazanan genç sporcular gurur kaynağı haline geldiler. Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi olurken, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu. Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçilirken, 10 Eylül’de Golden Kocaeli, 17 Eylül’de Seyşeller Adası ve 15 Temmuz’da Sırbistan’da ay yıldızlı forma için yarışacaklar.

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