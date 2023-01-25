Malatyalı teknik adam bakın hangi takımla anlaştı

Malatya’nın yetiştirdiği başarılı teknik adamların başında gelen teknik direktör Nihat Balan, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor’un başına getirildi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Balan, Doğu ekibiyle sezon sonunda play off’lara katılmayı hedefliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor’da teknik direktör Ahmet Yavuz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına en son Arnavutköy Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan Malatyalı teknik adam Nihat Balan getirildi. Kırmızı beyaz kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Arnavutköy Belediyespor’da şampiyonluk başarısı olan Nihat Balan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Nihat Balan’a hayırlı olmasını diliyor, Teknik Direktörümüzün Petrolsporumuz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz” denildi.

56 yaşındaki deneyimli teknik adam Nihat Balan, geçtiğimiz sezon Arnavutköy Belediyespor’un TFF 3. Lig’den TFF 2. Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı. Geçen yıl Arnavutköy’ü şampiyonluğa taşıyan Balan, önceki gün kulüp binasında Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Balan üç kişilik ekibiyle takımla ilk idmana çıktı. Balan, daha önce Tirespor ve Yeni Malatyaspor’u da şampiyonluğa taşımıştı.