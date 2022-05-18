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Malatyalı taekwondoculardan büyük başarı

Malatyalı taekwondoculardan büyük başarı
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Malatyalı taekwondoculardan büyük başarı

MURAT İPEKTEN

Malatyalı Taekwondocular Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arası Batman’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Taekwondo müsabakalarında Malatyalı taekwondocular başarı ile döndü. 12 ilden, 110 erkek ve 90 bayan olmak üzere toplamda 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda; erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak takım halinde birinci, bayanlarda ise 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.

 

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