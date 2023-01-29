Malatyalı sultanlardan büyük başarı!

Malatya Galip Demirel Ortaokulu sahasında konuk ettiği Muş Yurdum Gençlik’i 3-0 yenerek sezonu namaglup lider tamamlamayı garantileyerek play off’lara katılmaya hak kazandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü sahasında Muş Yurdum Gençlik ile karşı karşıya geldi. Şeker Fabrikası yanında bulunan Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Furkan Salduz-Enes Türkoğlu hakem ikilisi yönetti. Malatyalı voleybol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayanın ilk seti kıyasıya rekabete sahne olurken, Galip Demirel Ortaokulu üst üste bulduğu sayılarla ilk seti 25-19 yenerek araya 1-0 önde girdi. İkinci sete önde olmanın verdiği moralle daha iyi başlayan Malatya ekibi bu kez zorlanmadan ikinci araya 25-14 skorla 2-0 önde girdi. Üstün oyununu üçüncü sette de sürdüren Galip Demirel Ortaokulu, son seti 25-15 kazanarak parkeden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla çıktığı 17’nci maçında 17’nci galibiyetini alan Galip Demirel Ortaokulu grubunu lider tamamlamayı garantileyerek play off oynamaya hak kazandı.