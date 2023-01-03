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Malatyalı sultanlara milli takımdan takviye!

Voleybolda Malatya’nın parlayan yıldızı olan Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü sağlam adımlarla 1. lig yolunda yürümeye devam ediyor. Grubunda bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda parkeden galibiyetle ayrılarak 1. lig şansını artıran Malatya ekibinde zorlu play-off  maçları öncesi takım baş antrenörlük görevine Erkek A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Mehmet Şekeryapan getirildi.

Malatyalı sultanlara milli takımdan takviye!
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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta mücadele veren Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü antrenör değişikliğine giderek, kadrosunu daha da güçlendirmeye başladı.

Bir üst lige çıkmak için sezon başında iyi bir yatırım yapan kulüp, takımın başına antrenör olarak SSK, PTT, Emlak Bankası, Türk Telekom, Ankara Polis Akademisi, Konya Ereğli Belediye, Halkbank, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Pursaklar ASTOR, TÜRŞAD gibi takımları çalıştıran ve Erkek A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Mehmet Şekeryapan’ı getirdi.

Play-off hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçen Malatya ekibi, Merinos Spor Kulübü, Antakya Belediyespor, Aksaray 1989 Spor Kulübü ve Niğde Belediyespor’un formalarını giyen Melike Yıldız’ı da kadrosuna kattı.

Malatyali sultanlara milli takimdan takviye 1 min

Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü İkinci Başkanı Mesut Karabulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Play-off’larda iyi bir başarı elde edip, 1.Lig’e çıkmak istiyoruz. Bu noktada da kadromuzu güçlendiriyoruz. Hedefimize ulaşıp, 1.Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Takıma yeni katılan Melike Yıldız ise Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü’ne katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Play-off yolunda takım olarak iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Merinos Spor Kulübü, Antakya Belediyespor, Aksaray 1989 Spor Kulübü ve Niğde Belediyespor takımlarında forma giydim. Niğde Belediyespor’da bir iddia kalmadığı için buraya geldim, iyi şeyler olacağın düşünüyorum. Takımımız namağlup, inşallah her şey çok güzel olacak. Takımda daha önceden birlikte oynadığım arkadaşlarımda var. Daha öncede Play-off oynadım. Bu noktada deneyimim var. Hep birlikte hedefe ulaşmak istiyoruz.”

Malatyali sultanlara milli takimdan takviye 2 min

Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Şekeryapan ise Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü idarecilerinin ısrarı ve Malatyalı dostlarının ısrarı üzerine Malatya’ya geldiğini ifade etti.

Şekeryapan, takımın 16.Grup’ta namağlup lider olduğunu anımsatarak, “Amacımız önce Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü sonrada Malatya voleyboluna uzun süre hizmet etmek. İnşallah bu sene takımı en iyi yerlere getirmek için uğraşacağız” dedi.

Takımın avantajlı bir grupta olduğunu dile getiren Şekeryapan, birkaç takviyeyle finale kadar gideceklerini söyledi.

Şekeryapan, yönetim kurulu ile bir araya geldiklerini ve birkaç mevki için oyuncu istediklerini de sözlerine ekledi.

İmza töreninde kulüp başkanı Ahmet Kapan ve yöneticilerde yer aldı.

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