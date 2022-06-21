Malatyalı sporcuya hokey milli takımından davet

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24-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan, Hokey 2021-2022 Açık Alan Sezonu için, Malatya Hokey Kulübü sporcusu Harun Şahin, U21 Erkekler Milli Takım Aday kadrosuna davet edildi. Alınan bu başarıdan dolayı Harun Şahin’i tebrik eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Sporcumuz Harun Şahin’i Milli Takım Aday kampına davet edilmesi bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu, antrenörünü ve ailesini tebrik ediyorum. Sporcumuza Milli Takım kampında başarılar diliyorum. Umarım Milli Takım kadrosuna seçilerek bizleri en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.